Во Владивостоке сотрудник ОРЧ силой "выбивал" признание у подозреваемого?

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудниками ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю проведена служебная проверка в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Владивостоку.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в ходе проверки выяснилось, что с целью получения признательных показаний от подозреваемого в угоне и поджоге автомашины сотрудник полиции применил физическую силу прямо в служебном кабинете.

Следственным отделом по Советскому району Владивостока Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Владивостоку.

В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По поручению начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Андрея Николаева по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой руководители отдела будут привлечены к ответственности за ненадлежащую организацию работы по воспитанию личного состава.