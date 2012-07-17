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Posted 16 июля 2012, 22:17

Published 16 июля 2012, 22:17

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Во Владивостоке сотрудник ОРЧ силой "выбивал" признание у подозреваемого?

16 июля 2012, 22:17
Сюжет
Происшествие
Пока полицейский находится под домашним арестом

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудниками ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю проведена служебная проверка в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Владивостоку.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в ходе проверки выяснилось, что с целью получения признательных показаний от подозреваемого в угоне и поджоге автомашины сотрудник полиции применил физическую силу прямо в служебном кабинете.
Следственным отделом по Советскому району Владивостока Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Владивостоку.
В отношении сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По поручению начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Андрея Николаева по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой руководители отдела будут привлечены к ответственности за ненадлежащую организацию работы по воспитанию личного состава.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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