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Posted 17 июля 2012, 22:51

Published 17 июля 2012, 22:51

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Необразованную дознавательницу осудили в Хабаровске

17 июля 2012, 22:51
Сюжет
Происшествие
Она не знала, как правильно вести расследование

ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске вынесен приговор бывшему дознавателю отдела милиции за фальсификацию доказательств по уголовным делам о хищениях собственности.

Установлено, что 27-летняя Наталья Тетюцкая, будучи дознавателем отделения дознания милиции общественной безопасности отдела милиции № 3 УВД по Хабаровску, в ходе предварительного расследования нескольких уголовных дел по фактам хищений собственности, сфальсифицировала документы.

Она хотела скрыть свою некомпетентность и избежать дисциплинарной ответственности за некачественное расследование. Для этого Наталья Тетюцкая специально создала видимость, полноты и достаточности доказательств, при помощи сфальсифицированных протоколов допросов свидетелей и потерпевших.

После чего, по каждому уголовному делу она вынесла постановление о приостановлении дознания, в котором сослалась на проведение всех следственных действий в отсутствие обвиняемого.

Затем направила материалы уголовных дел для изучения на предмет законности и обоснованности принятых ею процессуальных решений прокурору Индустриального района Хабаровска.

В ходе всего судебного заседания Наталья Тетюцкая свою вину не признала, однако выдвинуть какую-либо версию о непричастности к совершению преступления не смогла. Стороне обвинения удалось предоставить суду доказательства виновности подсудимой.

Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и иных органах государственной службы сроком также на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

фото shkolazhizni.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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