Необразованную дознавательницу осудили в Хабаровске

Posted 17 июля 2012, 22:51
Published 17 июля 2012, 22:51
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске вынесен приговор бывшему дознавателю отдела милиции за фальсификацию доказательств по уголовным делам о хищениях собственности.
Установлено, что 27-летняя Наталья Тетюцкая, будучи дознавателем отделения дознания милиции общественной безопасности отдела милиции № 3 УВД по Хабаровску, в ходе предварительного расследования нескольких уголовных дел по фактам хищений собственности, сфальсифицировала документы.
Она хотела скрыть свою некомпетентность и избежать дисциплинарной ответственности за некачественное расследование. Для этого Наталья Тетюцкая специально создала видимость, полноты и достаточности доказательств, при помощи сфальсифицированных протоколов допросов свидетелей и потерпевших.
После чего, по каждому уголовному делу она вынесла постановление о приостановлении дознания, в котором сослалась на проведение всех следственных действий в отсутствие обвиняемого.
Затем направила материалы уголовных дел для изучения на предмет законности и обоснованности принятых ею процессуальных решений прокурору Индустриального района Хабаровска.
В ходе всего судебного заседания Наталья Тетюцкая свою вину не признала, однако выдвинуть какую-либо версию о непричастности к совершению преступления не смогла. Стороне обвинения удалось предоставить суду доказательства виновности подсудимой.
Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и иных органах государственной службы сроком также на два года.
Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
фото shkolazhizni.ru