Обзор еженедельника "Камчатский край"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Камчатский край» вы прочитаете:

- ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА. Ветераны Великой Отечественной войны Павел Грибков и Василий Бабков получили персональные поздравления Президента России в связи с 90-летними юбилеями;

- РЫБА БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поставил задачу организовать сеть магазинов, где рыбная продукция продавалась бы по ценам производителей;

- ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. «Демографический прирост и закрепление населения на территории Дальневосточного федерального округа – приоритетная задача для власти», - считает председатель камчатского парламента Валерий Раенко;

- СЕВМОРПУТЬ. Компаниям Дальнего Востока снова рекомендуют вывозить рыбу Северным морским путем: перевалка улова через Владивосток может быть осложнена в связи с мероприятиями саммита АТЭС;

- ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ. ОАО «Геотерм» стал победителем в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 2011 году. В конкурсе принимали участие 37 организаций и предприятий Камчатки;

- ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА. Министерство спорта и туризма Камчатского края подвело итоги за год: сделано немало и планов громадьё. Стадионы «Спартак» и «Водник» переданы в собственность края и будут реконструированы;

- ДОРОГАЯ «КОММУНАЛКА». Сумма долгов жителей Петропавловска за жилищно-коммунальные услуги увеличивается с каждым месяцев и уже превысила 2 млрд рублей;

- ЛОСИННОЕ ДЕЛО. Сотрудники полиции задержали в аэропорту бывшего зама руководителя краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира. Ранее экс-чиновник находился в розыске по уголовному делу о незаконной охоте;

- УСКОЛЬЗАЮЩИЙ МИР КАМЧАТКИ. В Москве, на Цветном бульваре, открылась фотовыставка, посвященная уникальной природе полуострова. Красотами Камчатки можно полюбоваться на 2-метровых фотографиях.

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