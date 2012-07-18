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Posted 18 июля 2012, 04:47

Published 18 июля 2012, 04:47

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов изберут в ноябре

18 июля 2012, 04:47
Внеочередная конференция назначена на 9 ноября

ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Хабаровске состоялось заседание совета Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, на котором рассмотрены вопросы о выборах председателя ХКООП и созыве внеочередной конференции.
Как сообщает пресс-служба крайпрофобъединения, в соответствии с рекомендациями президиума, члены совета решили провести выборы председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов на ХХVI внеочередной конференции. Определена и дата конференции - 9 ноября.
В соответствии с Уставом до избрания нового руководителя исполнять обязанности председателю крайпрофобъединения поручено Денису Акимову.
Теперь до 20 октября в первичных организациях профсоюзов, входящих в объединение, должны пройти выборов делегатов конференции и предложены кандидатуры на должность председателя краевого объединения организаций профсоюзов.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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