Председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов изберут в ноябре

ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Хабаровске состоялось заседание совета Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, на котором рассмотрены вопросы о выборах председателя ХКООП и созыве внеочередной конференции.

Как сообщает пресс-служба крайпрофобъединения, в соответствии с рекомендациями президиума, члены совета решили провести выборы председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов на ХХVI внеочередной конференции. Определена и дата конференции - 9 ноября.

В соответствии с Уставом до избрания нового руководителя исполнять обязанности председателю крайпрофобъединения поручено Денису Акимову.

Теперь до 20 октября в первичных организациях профсоюзов, входящих в объединение, должны пройти выборов делегатов конференции и предложены кандидатуры на должность председателя краевого объединения организаций профсоюзов.