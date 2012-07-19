Биробиджанские священники подарили пограничникам иконы и духовную литературу

БИРОБИДЖАН. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По благословению епископа Биробиджанского и Кульдурского Иосифа секретарь Биробиджанской епархии архимандрит Иннокентий передал 45 комплектов книг для пограничных застав ЕАО. Об этом сообщили сегодня РИА «Восток-Медиа» в Биробиджанской епархии.

Передача книг состоялась в рамках миссионерского Крестного хода с Албазинской иконой Божией Матери, который в эти летние дни проходит по территории Биробиджанской епархии.

«Среди книг – «Новый Завет, «Закон Божий», «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина), «Школа веры» протоиерея Павла Великанова и сборник «Смысл жизни человека». Они поступят в библиотеки всех пограничных застав автономии», - рассказали представители Биробиджанской епархии.

По их словам, вместе с духовной литературой для пограничных застав были переданы и иконы с ликами святых угодников Божиих – покровителей земного воинства. Со стороны военнослужащих епархиальный дар принял заместитель командира Биробиджанского погранотряда полковник С. Степанов.