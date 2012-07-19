Частный сектор в Хабаровске необходимо спасать

Как разъяснили в управлении ЖКХ администрации города, сегодня вывоз мусора с территории частного сектора обходится одному человеку в 1625 рублей в год. То есть в месяц житель частного дома должен платить 135 рублей. Можно ли сказать, что это большая плата за чистоту? К тому же, из бюджета города выделяются дотации МУП «Спецавтохозяйство» за работу по вывозу так называемого сверхнормативного мусора. Конечно, нужна работа с инициативными жителями, общие усилия для улучшения жизни. Сегодня в Железнодорожном районе создан 281 уличный комитет, проводится конкурс «Лучшая инициативная группа».