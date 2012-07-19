Частный сектор в Хабаровске необходимо спасать

Posted 19 июля 2012, 03:17
Published 19 июля 2012, 03:17
Modified 17 сентября 2022, 11:23
Updated 17 сентября 2022, 11:23
ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – О работе по созданию условий для комфортного проживания в частном секторе Железнодорожного района говорили на заседании коллегии при мэре Хабаровска.
Небольшая статистика: в районе на 236 улицах расположено 5600 частных домов, в которых проживают около 11500 человек. Один из наиболее важных вопросов – благоустройство территории, приведение в порядок дорог.
В последние годы на ремонт дорог частного сектора, расположенных в Железнодорожном районе, выделяется по три миллиона рублей.
«Это крайне недостаточно для приведения их в удовлетворительное состояние. На эти деньги мы делаем 5-6 дорог, а в районе их 236. Плюс к этому, есть еще 68 мостовых переходов, которые также необходимо ремонтировать», - отметил председатель комитета по управлению Железнодорожным округом Михаил Панков.
Большой проблемой являются и ежегодные затопления земельных участков во время весенних паводков – по данным городского управления ГО и ЧС, 60 процентов территории частного сектора района находятся в зоне возможного подтопления. Полежаевка, Гнилая падь, Правая Березовая, Черная, Чернушка – все они в списке рек, осложняющих жизнь жителей частных домов.
Протяженность малых рек в районе – 25 километров. Полностью побороть стихию, наверное, возможно, только «одев в бетон» эти речушки. Да и то вряд ли стопроцентно, ведь сказывается пресловутый «человеческий фактор». Несанкционированные сбросы различных предприятий, мусор, который выкидывают сами жители – все это создает преграду для свободного течения воды.
Ежегодно в районе проводится работа по расчистке и углублению русел малых рек, с 2006 по 2011 год было очищено 18 километров, но из-за стоков происходит заиливание дна, и работы необходимо проводить постоянно.
В последние годы популярно малоэтажное строительство. Хабаровчане возводят дома, подключают их к благам цивилизации – водоснабжению, централизованному теплоснабжению, а вот водоотведение продумано далеко не всегда. И этот вопрос необходимо решать комплексно.
Традиционно проблемная тема – захламление территорий, возникновение стихийных свалок. Для того, чтобы мусор вывозился централизованно, на территории частного сектора района были установлены 337 контейнерных площадок на 661 контейнер, было заключено более 4600 договоров с хозяевами домов. Но из них сегодня действуют менее трети. Жители объясняют это высокой стоимостью услуги.
Как разъяснили в управлении ЖКХ администрации города, сегодня вывоз мусора с территории частного сектора обходится одному человеку в 1625 рублей в год. То есть в месяц житель частного дома должен платить 135 рублей. Можно ли сказать, что это большая плата за чистоту? К тому же, из бюджета города выделяются дотации МУП «Спецавтохозяйство» за работу по вывозу так называемого сверхнормативного мусора. Конечно, нужна работа с инициативными жителями, общие усилия для улучшения жизни. Сегодня в Железнодорожном районе создан 281 уличный комитет, проводится конкурс «Лучшая инициативная группа».
В последние годы комитет по управлению округом установил на территории частного сектора три детские спортивные площадки – на улицах Алтайской, Танковой, Новороссийской, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
В качестве примера сотрудничества с бизнесом Михаил Панков привел взаимодействие предприятия «Перекресток» с жителями улицы Алтайской. Организация помогает содержать спортплощадку, ремонтирует дорогу. Несмотря на то, что рассматривали ситуацию в Железнодорожном округе, проблемы частного сектора во всех районах города, по сути, одни. И по результатам работы коллегии исполняющий обязанности мэра Валерий Лебеда дал поручения всем комитетам по управлению округами, управлениям ЖКХ, дорог и внешнего благоустройства, а также всем другим задействованным структурам по выполнению мероприятий, направленных на наведение санитарного порядка, улучшения состояния дорог и сетей на территории частного сектора.
фото www.stihi.ru