ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Две новые школы откроются в Хабаровском крае к 1 сентября. Двери распахнут начальная школа на 80 учеников и детский сад на 40 мест в селе Казакевичево Хабаровского района, а также средняя школа на 150 учеников в поселке Тумнин Ванинского района.

Кроме того, как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе губернатора и правительства края со ссылкой наминистерство образования и науки края, в 2012 году будет введена в эксплуатацию школа в поселке Ачан Амурского района. Стоимость строительства этих объектов составила около 735 млн. рублей, основные затраты взял на себя краевой бюджет.

В обновленной после капитального ремонта школе начнут учебный год школьники села Гайтер Комсомольского района. В селе Троицком Нанайского района откроется современный спорткомплекс «Амур» школы №1.

В рамках информатизации системы общего образования в школы края будет направлено компьютерное, интерактивное и периферийное оборудование на сумму более 146 млн. рублей. Для кабинетов начальных классов поступит 94 комплекта учебного оборудования, отвечающего всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Стоимость поставок составит 165 млн. рублей. Приобретается также спортивное оборудование и инвентарь.

За счет субсидий федерального бюджета для организации подвоза учащихся школы края получат 27 школьных автобусов.

В День знаний школьный порог впервые переступят 14 тысяч 700 ребят. Всем им будут вручены дневники первоклассника Хабаровского края. Особые дневники будут изготовлены для юных комсомольчан в связи с 80-летием города Юности.

К работе в школах приступят около 300 молодых учителей, в том числе в сельских и отдаленных районах края.