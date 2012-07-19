Фестиваль морских охотников "Берингия" отметит 20-летний юбилей

В качестве почетного гостя мероприятие посетит экс-президент Словакии Рудольф Шустер, который в последнее время проявляет особый интерес к арктическим территориям. Байдара для береговых жителей Чукотки издревле была основным видом транспорта при охоте на моржей и китов. Охотники на промысле используют ее и в настоящее время. Именно с целью сохранения традиционных и национальных видов спорта, а также культуры морских охотников впервые была проведена гонка на чукотско-эскимосских байдарах «Берингия». Первая регата состоялась в 1992 году на дистанции о-в Ратманова – с. Уэлен.