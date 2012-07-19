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Posted 19 июля 2012, 07:11

Published 19 июля 2012, 07:11

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Фестиваль морских охотников "Берингия" отметит 20-летний юбилей

19 июля 2012, 07:11
Он пройдет 21-22 июля

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Ежегодный культурно-спортивный фестиваль морских охотников «Берингия» пройдет в Чукотском автономном округе в ближайшие выходные дни – 21-22 июля. В этом году юбилейная – двадцатая – регата состоится в Провиденском районе, в селе Новое Чаплино.

В соревнованиях примут участие 12 команд Чукотского района и 4 команды Провиденского района. Помимо регаты, традиционно будут проводиться соревнования по национальным видам спорта и северному многоборью.

На фестивальных площадках развернется культурно-развлекательная программа: выставка-ярмарка изделий прикладного искусства, концерт фольклорных ансамблей, конкурс хозяек яранги и полюбившаяся участниками фестиваля забава – перетягивание каната. Также все желающие смогут отведать блюда национальной кухни. Изюминкой фестиваля станут зрелищные показательные выступления гидроциклистов.

В качестве почетного гостя мероприятие посетит экс-президент Словакии Рудольф Шустер, который в последнее время проявляет особый интерес к арктическим территориям. Байдара для береговых жителей Чукотки издревле была основным видом транспорта при охоте на моржей и китов. Охотники на промысле используют ее и в настоящее время. Именно с целью сохранения традиционных и национальных видов спорта, а также культуры морских охотников впервые была проведена гонка на чукотско-эскимосских байдарах «Берингия». Первая регата состоялась в 1992 году на дистанции о-в Ратманова – с. Уэлен.

А.С.

Фото с сайта: http://www.3dvor.ru/view_post2.php?id=1305

#Новости#Общество#Чукотка
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