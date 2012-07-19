vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2012, 22:57

Published 18 июля 2012, 22:57

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Губернатор Приморья поддерживает модернизацию сельскохозяйственного производства

18 июля 2012, 22:57
Владимир Миклушевский посетил птицефабрику

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил птицефабрику «Уссурийская», которая находится в Артемовском городском округе.
Владимир Миклушевский ознакомился с организацией производства на предприятии. В частности, губернатор осмотрел новый современный блок на 300 голов птицы, а также цех по фасовке и сортировке яиц.
Генеральный директор птицефабрики Петр Давыдов рассказал Владимиру Миклушевскому о ходе обновления оборудования предприятия. За время работы ООО «Птицефабрика Уссурийская» инвестировано в производство собственных и кредитных ресурсов более 400 миллионов рублей, что позволило в 2011 году произвести 202 миллиона штук яиц, обеспечив тем самым около 45 процентов от потребностей рынка Приморского края. В планах предприятия – увеличить поголовье до 1,5 миллиона кур-несушек.
Губернатор Приморья высоко оценил проведенную работу по модернизации производственной базы птицефабрики. «То, что у вас сегодня делается для развития предприятия – это серьезный успех, - сказал Владимир Миклушевский. - Это суперсовременное производство. Оно полностью автоматизировано. Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, то говорим именно о таких производствах. Администрация намерена поддерживать эти производства. В том числе и субсидированием за счет бюджетных средств, чтобы повышать производительность труда в сельском хозяйстве. Нужно, чтобы сельское хозяйство у нас в течении нескольких лет превратилось в высокопроизводительную отрасль».

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика