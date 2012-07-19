Губернатор Приморья поддерживает модернизацию сельскохозяйственного производства

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморья Владимир Миклушевский посетил птицефабрику «Уссурийская», которая находится в Артемовском городском округе.

Владимир Миклушевский ознакомился с организацией производства на предприятии. В частности, губернатор осмотрел новый современный блок на 300 голов птицы, а также цех по фасовке и сортировке яиц.

Генеральный директор птицефабрики Петр Давыдов рассказал Владимиру Миклушевскому о ходе обновления оборудования предприятия. За время работы ООО «Птицефабрика Уссурийская» инвестировано в производство собственных и кредитных ресурсов более 400 миллионов рублей, что позволило в 2011 году произвести 202 миллиона штук яиц, обеспечив тем самым около 45 процентов от потребностей рынка Приморского края. В планах предприятия – увеличить поголовье до 1,5 миллиона кур-несушек.

Губернатор Приморья высоко оценил проведенную работу по модернизации производственной базы птицефабрики. «То, что у вас сегодня делается для развития предприятия – это серьезный успех, - сказал Владимир Миклушевский. - Это суперсовременное производство. Оно полностью автоматизировано. Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, то говорим именно о таких производствах. Администрация намерена поддерживать эти производства. В том числе и субсидированием за счет бюджетных средств, чтобы повышать производительность труда в сельском хозяйстве. Нужно, чтобы сельское хозяйство у нас в течении нескольких лет превратилось в высокопроизводительную отрасль».