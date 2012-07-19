Губернатора Хабаровского края поблагодарил директор заповедника "Ботчинский"

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В официальном письме на имя Вячеслава Шпорта руководитель федерального учреждения Сергей Костомаров выразил признательность за помощь в организации тушения лесного пожара, угрожавшего заповеднику в конце июня.

«Благодарю Вас за внимание к проблемам особо охраняемых природных территорий федерального значения», - говорится в обращении. - Своевременная организация работ по тушению лесного пожара, возникшего 27 июня вблизи заповедной зоны, помогла вовремя ликвидировать возгорание, сохранить природное достояние парка. Особо хочу отметить профессионализм и мужество дальневосточных пожарных, участвовавших в борьбе со стихией».

Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, заповедник «Ботчинский» расположен в Советско-Гаванском районе Хабаровского края и является северным местом постоянного обитания амурского тигра.

Потушить огонь помогли 18 сотрудников краевой лесоохраны, используя 5 единиц техники.