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Posted 19 июля 2012, 03:53

Published 19 июля 2012, 03:53

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Губернатора Хабаровского края поблагодарил директор заповедника "Ботчинский"

19 июля 2012, 03:53
За организацию тушения пожара

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В официальном письме на имя Вячеслава Шпорта руководитель федерального учреждения Сергей Костомаров выразил признательность за помощь в организации тушения лесного пожара, угрожавшего заповеднику в конце июня.
«Благодарю Вас за внимание к проблемам особо охраняемых природных территорий федерального значения», - говорится в обращении. - Своевременная организация работ по тушению лесного пожара, возникшего 27 июня вблизи заповедной зоны, помогла вовремя ликвидировать возгорание, сохранить природное достояние парка. Особо хочу отметить профессионализм и мужество дальневосточных пожарных, участвовавших в борьбе со стихией».
Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, заповедник «Ботчинский» расположен в Советско-Гаванском районе Хабаровского края и является северным местом постоянного обитания амурского тигра.
Потушить огонь помогли 18 сотрудников краевой лесоохраны, используя 5 единиц техники.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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