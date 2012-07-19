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Posted 19 июля 2012, 00:36

Published 19 июля 2012, 00:36

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Хлеба и колбасы двум хабаровчанам очень хотелось бесплатно

19 июля 2012, 00:36
В краевой столице вновь "покусились" на продуктовый магазин

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Дежурную часть ОП № 9 Хабаровска поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестные преступники в магазине «Продукты», расположенном по улице Черноморская открыто похитили денежные средства и продукты питания.

Ущерб составил около 16 000 рублей. За совершение преступления задержаны двое. Установлено, что оба злоумышленника нигде не работают и уже имеют судимости.

Сейчас в отношении подельников избрана мера пресечения - арест. Проводится расследование, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

фото fotki.yandex.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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