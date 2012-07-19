Хлеба и колбасы двум хабаровчанам очень хотелось бесплатно

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Дежурную часть ОП № 9 Хабаровска поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестные преступники в магазине «Продукты», расположенном по улице Черноморская открыто похитили денежные средства и продукты питания.