МТС в два раза увеличила протяженность ВОЛС во Владивостоке

В 2011 году в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири работы по обновлению сети проведены в Хабаровском, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. В результате модернизации инновационными услугами в сети «третьего поколения» МТС могут пользоваться до 90% жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Проводимые работы сформировали базу для дальнейшего развития сети без существенной потери времени и материальных ресурсов. В настоящее время продолжается настройка сети, а также перевод транспортной инфраструктуры на IP-технологии. Это позволит увеличить скорость мобильного доступа в Интернет, повысить надежность работы сети связи и сократить расходы на аренду каналов.