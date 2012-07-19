МТС в два раза увеличила протяженность ВОЛС во Владивостоке

Posted 18 июля 2012, 22:25
Published 18 июля 2012, 22:25
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В 2012 году МТС в два раза увеличила протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) во Владивостоке. Собственные ВОЛС станут основой для дальнейшего развития в регионе сети мобильного и фиксированного широкополосного доступа в Интернет.
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре МТС, в настоящее время общая протяженность волоконно-оптической сети в столице Приморья — больше 105 километров с выводом во все основные микрорайоны города и резервированием пути. Городская транспортная сеть построена с применением высокопроизводительных IP-маршрутизаторов компаний Cisco Systems и Huawei, оборудования DWDM Alcatel-Lucent. Пропускная способность волоконно-оптических линий связи МТС составляет 10 Гбит/сек с возможностью увеличения до 400 Гбит/сек.
«Абоненты МТС на Дальнем Востоке все более активно используют услуги передачи данных — в 2011 году интернет-трафик в сети МТС на Дальнем Востоке вырос больше чем в три раза. Развитие собственной волоконно-оптической сети и перевод оборудования базовых станций на IP-технологии позволит нам продолжить улучшение качества голосовой связи и передачи данных в условиях растущей нагрузки на сеть. Кроме того, повышенная емкость сети обеспечивает ее устойчивую работу даже в условиях максимальных нагрузок, что особенно важно в преддверии проведения во Владивостоке саммита АТЭС-2012», — отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
Развитие собственной магистральной сети в городах Дальнего Востока и Восточной Сибири позволило МТС запустить сеть 3G на базе технологии HSPA+ (High Speed Packet Access) со скоростью передачи данных до 21 Мбит/с и обеспечило возможность дальнейшей эволюции сети 3G до уровня DC-HSDPA и DC-HSDPA w/MIMO. Это позволяет абонентам пользоваться мобильным интернетом в сети 3GМТС на скорости, сравнимой со скоростью передачи данных в сети LTE.
В 2011 году в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири работы по обновлению сети проведены в Хабаровском, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. В результате модернизации инновационными услугами в сети «третьего поколения» МТС могут пользоваться до 90% жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Проводимые работы сформировали базу для дальнейшего развития сети без существенной потери времени и материальных ресурсов. В настоящее время продолжается настройка сети, а также перевод транспортной инфраструктуры на IP-технологии. Это позволит увеличить скорость мобильного доступа в Интернет, повысить надежность работы сети связи и сократить расходы на аренду каналов.
В настоящее время МТС реализует ряд проектов по строительству магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые станут основой для дальнейшего развития мобильных широкополосных сетей доступа в интернет в регионах Дальнего Востока. МТС оснащает оборудованием и мультиплексорами принадлежащие ей магистральные каналы ВОЛС по направлению Красноярск —Тайшет — Братск — Тында — Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск — Владивосток — Находка протяженностью более 5,5 тыс. км. Кроме того, МТС на паритетных началах с другими операторами участвует в строительстве ВОЛС Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — Хабаровск, протяженностью свыше 5,2 тыс. км, а также ВОЛС Сахалин — Магадан — Камчатка общей протяженностью около 2 тыс. км. С поэтапным завершением строительства ВОЛС в 2012 и 2013 годах МТС обзаведется собственной транспортной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке, которая позволит многократно увеличить пропускную способность собственных каналов.