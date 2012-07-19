На Камчатке будут ловить террористов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 20 июля, в акватории Авачинской губы Оперативный штаб в Камчатском крае проводит плановое антитеррористическое учение.

С 9.00 до 15.00 на участке по улице Кольцевая до пирса аварийно-спасательных судов Министерства обороны РФ (ОДАСС) будет ограничено движение автотранспорта и граждан. Также на это время будет закрыт рейд Авачинской губы, в том числе для маломерных судов.

Оперативный штаб в Камчатском крае обращается с просьбой к гражданам с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением учения, сообщила пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.