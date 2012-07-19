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Posted 19 июля 2012, 00:48

Published 19 июля 2012, 00:48

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

На Камчатке будут ловить террористов

19 июля 2012, 00:48
На время учений будет закрыт рейд Авачинской губы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра, 20 июля, в акватории Авачинской губы Оперативный штаб в Камчатском крае проводит плановое антитеррористическое учение.
С 9.00 до 15.00 на участке по улице Кольцевая до пирса аварийно-спасательных судов Министерства обороны РФ (ОДАСС) будет ограничено движение автотранспорта и граждан. Также на это время будет закрыт рейд Авачинской губы, в том числе для маломерных судов.
Оперативный штаб в Камчатском крае обращается с просьбой к гражданам с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением учения, сообщила пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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