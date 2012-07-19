Роман Копин провел встречу с экс-президентом Словакии Рудольфом Шустером

Posted 19 июля 2012, 07:18
Published 19 июля 2012, 07:18
Modified 17 сентября 2022, 11:23
Updated 17 сентября 2022, 11:23
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Роман Копин встретился с экс-президентом Словакии Рудольфом Шустером. Встреча состоялась в Москве накануне визита бывшего словацкого президента на Чукотку.
«Мы рады тому, что Вы проявили интерес к нашему региону. Чукотский автономный округ по праву занимает особое место среди арктических регионов. Он привлекает путешественников и туристов уникальностью ландшафтов и исторических достопримечательностей, разнообразностью и первозданностью растительного и животного мира. Уверен, что посещение Чукотки оставит в вашем сердце неизгладимые впечатления и воспоминания», - сказал в ходе беседы Роман Копин. В ответ Рудольф Шустер поблагодарил Романа Копина и правительство округа за предоставленную возможность посетить Чукотку.
«Благодарю за предоставленную возможность посетить ваш регион. Чукотка с каждым годом привлекает всё больше туристов, я не стал исключением. Я намерен пробыть на Чукотке почти месяц, и уверен, что за это время сумею для себя открыть этот загадочный и необычный край», - сказал Рудольф Шустер. Бывший глава Словакии приглашен в качестве почетного гостя на юбилейный фестиваль морских охотников «Берингия-2012», который в этом году пройдет в селе Новое Чаплино Провиденского района. Рудольф Шустер намерен пробыть в округе до 17 августа и посетить села Чукотского района: Лорино, Уэлен, поселок Лаврентия, остров Ратманова.
По словам Рудольфа Шустера, итогом его визита в округ станет выход в свет книги, фотоальбома и фильма о Чукотке. Рудольф Шустер – словацкий политический и государственный деятель, второй президент Словакии с 1999 по 2004 гг. Занимается литературной деятельностью и фотографией, много путешествует. В последнее время проявляет активный интерес к арктическим странам.
А.С.
Фото с сайта: http://news.day.az/politics/292620.html