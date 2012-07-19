Роман Копин провел встречу с экс-президентом Словакии Рудольфом Шустером

«Благодарю за предоставленную возможность посетить ваш регион. Чукотка с каждым годом привлекает всё больше туристов, я не стал исключением. Я намерен пробыть на Чукотке почти месяц, и уверен, что за это время сумею для себя открыть этот загадочный и необычный край», - сказал Рудольф Шустер. Бывший глава Словакии приглашен в качестве почетного гостя на юбилейный фестиваль морских охотников «Берингия-2012», который в этом году пройдет в селе Новое Чаплино Провиденского района. Рудольф Шустер намерен пробыть в округе до 17 августа и посетить села Чукотского района: Лорино, Уэлен, поселок Лаврентия, остров Ратманова.