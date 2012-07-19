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Posted 18 июля 2012, 22:27

Published 18 июля 2012, 22:27

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Трое детей сильно пострадали в результате взрыва банки с порохом на Камчатке

18 июля 2012, 22:27
Сюжет
Происшествие
"Пиротехники" нашли опасный порошок на свалке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 18 июля, трое детей сильно пострадали в результате взрыва банки с порохом в селе Атласово. С химическими ожогами глаз, лица, туловища, бедер 1-2 степени они госпитализированы в Мильковскую районную больницу.
Трое ребят, младшему из которых 12 лет, а старшему - 18, нашли банку с порохом на местной свалке. Они подожгли опасный порошок. В результате взыва все получили травмы.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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