Трое детей сильно пострадали в результате взрыва банки с порохом на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 18 июля, трое детей сильно пострадали в результате взрыва банки с порохом в селе Атласово. С химическими ожогами глаз, лица, туловища, бедер 1-2 степени они госпитализированы в Мильковскую районную больницу.

Трое ребят, младшему из которых 12 лет, а старшему - 18, нашли банку с порохом на местной свалке. Они подожгли опасный порошок. В результате взыва все получили травмы.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.