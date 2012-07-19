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Posted 19 июля 2012, 05:32

Published 19 июля 2012, 05:32

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

В ВВО начались тактико-специальные учения железнодорожных войск

19 июля 2012, 05:32
В плане учений – многообразные "непредвиденные" обстоятельства

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Восточном военном округе началось тактико-специальное учение с подразделением железнодорожных войск.
По плану учения военнослужащие отдельного железнодорожного батальона ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае были подняты по тревоге, выдвинулись в район боевого применения.
В ходе ТСУ, военные водолазы проведут обследование рельефа дна водоема, личный состав железнодорожного подразделения осуществит сборку одной секции парома из имущества наплавного железнодорожного моста НЖМ-56 с постановкой секции в ось моста соединяющего остров Большой Уссурийский с материком. Длина собранной секции составит 37 метров. Также военные железнодорожники проведут работы по установке берегового входа на мост.
Тематикой учения предусмотрены нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, затопление понтона и тушение пожара на мосту.
В ТСУ задействовано около 200 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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