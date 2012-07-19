Posted 18 июля 2012, 21:04
Published 18 июля 2012, 21:04
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке пройдет открытая регата по гребле на лодках «Дракон» на Кубок губернатора Приморского края». Мероприятие пройдет в акватории Спортивной гавани города. Заезды начнутся 21 июля в 10:00, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморской федерации гребли.
Ожидается, что за победу в турнире поборются около 50 команд и более 600 спортсменов из Приморья. Соревнования пройдут в мужском, женском, смешанном и юношеском классах на десятиместных лодках «Дракон». По окончании водного ристалища ожидаются показательные выступления на аутригерах, байдарках и каноэ. Главным судьей регаты станет Владимир Шувалов, заслуженный тренер России по гребле.
В этом году открытая регата по гребле на лодках «Дракон» на Кубок губернатора Приморского края пройдет во Владивостоке в девятый раз. Это одно из самых ожидаемых событий в спортивной жизни Дальнего Востока. Участие в гонке принимают учащиеся вузов и спортивных школ, сотрудники предприятий разных профессиональных отраслей. Ранее в регате в разных годах участвовали сборные из Австралии, Кореи, Китая и США. Сегодня соревнования по гребле на лодках «Дракон» – это не только зарекомендовавшая себя визитная карточка Приморья, но и надежный мостик, связавший спортсменов и болельщиков, мечты и возможности, Европу и Азию на самом краю России.
Справка:
Гонки на лодках «Дракон» – один из самых зрелищных и интереснейших видов спорта. Он появился в Древнем Китае и существует уже более 2000 лет. Во время соревнований совершаются заезды на длинных лодках, каждая из которых вмещает от 10 до 50 гребцов. Помимо них в состав участников входит барабанщик, который находится на корме, и, словно опытный дирижер, задает ритм всему процессу. Нос у каждого плавсредства украшен огромной головой дракона, а конец – чешуйчатым хвостом. Ежегодно соревнования на лодках «Дракон» привлекают миллионы болельщиков по всему миру.
А.М.