Во Владивостоке пройдет открытая регата по гребле на лодках "Дракон"

В этом году открытая регата по гребле на лодках «Дракон» на Кубок губернатора Приморского края пройдет во Владивостоке в девятый раз. Это одно из самых ожидаемых событий в спортивной жизни Дальнего Востока. Участие в гонке принимают учащиеся вузов и спортивных школ, сотрудники предприятий разных профессиональных отраслей. Ранее в регате в разных годах участвовали сборные из Австралии, Кореи, Китая и США. Сегодня соревнования по гребле на лодках «Дракон» – это не только зарекомендовавшая себя визитная карточка Приморья, но и надежный мостик, связавший спортсменов и болельщиков, мечты и возможности, Европу и Азию на самом краю России.