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Posted 18 июля 2012, 21:04

Published 18 июля 2012, 21:04

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Во Владивостоке пройдет открытая регата по гребле на лодках "Дракон"

18 июля 2012, 21:04
Сюжет
Спорт
Заезды начнутся 21 июля

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке пройдет открытая регата по гребле на лодках «Дракон» на Кубок губернатора Приморского края». Мероприятие пройдет в акватории Спортивной гавани города. Заезды начнутся 21 июля в 10:00, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Приморской федерации гребли.
Ожидается, что за победу в турнире поборются около 50 команд и более 600 спортсменов из Приморья. Соревнования пройдут в мужском, женском, смешанном и юношеском классах на десятиместных лодках «Дракон». По окончании водного ристалища ожидаются показательные выступления на аутригерах, байдарках и каноэ. Главным судьей регаты станет Владимир Шувалов, заслуженный тренер России по гребле.

В этом году открытая регата по гребле на лодках «Дракон» на Кубок губернатора Приморского края пройдет во Владивостоке в девятый раз. Это одно из самых ожидаемых событий в спортивной жизни Дальнего Востока. Участие в гонке принимают учащиеся вузов и спортивных школ, сотрудники предприятий разных профессиональных отраслей. Ранее в регате в разных годах участвовали сборные из Австралии, Кореи, Китая и США. Сегодня соревнования по гребле на лодках «Дракон» – это не только зарекомендовавшая себя визитная карточка Приморья, но и надежный мостик, связавший спортсменов и болельщиков, мечты и возможности, Европу и Азию на самом краю России.

Справка:

Гонки на лодках «Дракон» – один из самых зрелищных и интереснейших видов спорта. Он появился в Древнем Китае и существует уже более 2000 лет. Во время соревнований совершаются заезды на длинных лодках, каждая из которых вмещает от 10 до 50 гребцов. Помимо них в состав участников входит барабанщик, который находится на корме, и, словно опытный дирижер, задает ритм всему процессу. Нос у каждого плавсредства украшен огромной головой дракона, а конец – чешуйчатым хвостом. Ежегодно соревнования на лодках «Дракон» привлекают миллионы болельщиков по всему миру.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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