Во Владивостоке ведется массовый ремонт лестниц

Posted 18 июля 2012, 23:46
Published 18 июля 2012, 23:46
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году во Владивостоке планируется отремонтировать около 150 лестниц за счет средств городского бюджета.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, все лестницы оборудуются поручнями для удобства и безопасности горожан. В частности, сейчас ведется ремонт лестницы по улице Гульбиновича, 20. Она представляет собой конструкцию из нескольких лестничных пролётов. Длительное время лестничный марш находился в плохом состоянии, но уже сейчас строители завершают установку последних пролётов. Предварительно был проведён большой объём работ - демонтированы старые, разрушенные ступени и подготовлено новое щебёночное основание.
А.С.
Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/press/2012/07/20120719_02.htm