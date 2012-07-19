Во Владивостоке ведется массовый ремонт лестниц

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, все лестницы оборудуются поручнями для удобства и безопасности горожан. В частности, сейчас ведется ремонт лестницы по улице Гульбиновича, 20. Она представляет собой конструкцию из нескольких лестничных пролётов. Длительное время лестничный марш находился в плохом состоянии, но уже сейчас строители завершают установку последних пролётов. Предварительно был проведён большой объём работ - демонтированы старые, разрушенные ступени и подготовлено новое щебёночное основание.