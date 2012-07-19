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Posted 18 июля 2012, 23:46

Published 18 июля 2012, 23:46

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Во Владивостоке ведется массовый ремонт лестниц

18 июля 2012, 23:46
Для нашего "города на сопках" это очень актуально

ВЛАДИВОСТОК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году во Владивостоке планируется отремонтировать около 150 лестниц за счет средств городского бюджета.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, все лестницы оборудуются поручнями для удобства и безопасности горожан. В частности, сейчас ведется ремонт лестницы по улице Гульбиновича, 20. Она представляет собой конструкцию из нескольких лестничных пролётов. Длительное время лестничный марш находился в плохом состоянии, но уже сейчас строители завершают установку последних пролётов. Предварительно был проведён большой объём работ - демонтированы старые, разрушенные ступени и подготовлено новое щебёночное основание.

А.С.

Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/press/2012/07/20120719_02.htm

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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