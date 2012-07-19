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Posted 18 июля 2012, 23:52

Published 18 июля 2012, 23:52

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Японское консульство наградило ректора ТОГУ

18 июля 2012, 23:52
Благодаря ему подписали соглашение вуза с компанией Komatsu Ltd. и правительством Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – За внесение большого вклада в развитие сотрудничества с японскими университетами, а также в развитие сотрудничества между Японией и Россией в области технологий, министерством иностранных дел Японии был награжден ректор Тихоокеанского Государственного университета, профессор Сергей Иванченко.

Как пояснили в Генеральном консульстве Японии в Хабаровске, благодаря профессору было подписано трехстороннее соглашение ТОГУ с компанией Komatsu Ltd. и правительством Хабаровского края о развитии подготовки кадров по управлению в строительной, горной и дорожной отраслях.

Министерство иностранных дел Японии ежегодно награждает достойных граждан и группы за выдающиеся достижения в области международного сотрудничества.

В этом году в регионе, находящемся в ведении Генерального консульства Японии в Хабаровске, награды удостоены профессор Сергей Иванченко и Иркутское областное общество дружбы «Байкал-Япония», сообщили в пресс-центре ТОГУ

фото sr.27.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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