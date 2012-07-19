Японское консульство наградило ректора ТОГУ

ХАБАРОВСК. 19 июля. ВОСТОК-МЕДИА – За внесение большого вклада в развитие сотрудничества с японскими университетами, а также в развитие сотрудничества между Японией и Россией в области технологий, министерством иностранных дел Японии был награжден ректор Тихоокеанского Государственного университета, профессор Сергей Иванченко.