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Posted 20 июля 2012, 02:36

Published 20 июля 2012, 02:36

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Благотворительный концерт бардов Чукотки состоится в Анадыре

20 июля 2012, 02:36
Мероприятие пройдет под девизом "Чужой беды не бывает"

АНАДЫРЬ. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Творческое объединение бардов Чукотки «Белый берег» совместно с Чукотским отделением Российского Красного Креста организуют благотворительный концерт, который состоится в субботу, 21 июля, в Анадыре. Мероприятие пройдет под девизом «Чужой беды не бывает». Все вырученные от концерта средства будут направлены на помощь детям, пострадавшим от наводнения в городе Крымске Краснодарского края.

В благотворительном концерте примут участие известные барды Чукотки: Елена Видякова, Анатолий Ведник, Александр Старцев, Василий Кевкей. Впервые с известными исполнителями выйдет на сцену поэт Андрей Климко, который ранее был постоянным зрителем творческого объединения «Белый берег».

На ликвидацию последствий стихийного бедствия на Кубани Правительство Чукотского автономного округа уже выделило 1 млн рублей. Ранее губернатор Роман Копин обратился к жителям Чукотки с просьбой об оказании посильной помощи соотечественникам.

- В результате стихийного бедствия погибли десятки, а без крова остались тысячи человек. По всей стране идет сбор денежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших. Как губернатор округа, я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, и к каждому жителю Чукотки с просьбой помочь пострадавшим от наводнения. Чукотка и ее жители никогда не оставались в стороне и всегда приходили на помощь, - сказал Роман Копин.

Творческое объединение бардов Чукотки «Белый берег» было создано в 2006 году. Его вдохновителями и организаторами стали поэты: Сергей Ткаченко, Андрей Варламов и Алексей Старцев. На сегодняшний день в объединении насчитывается 6 исполнителей. У коллектива есть свой постоянный круг слушателей, которые нередко впоследствии становятся участниками мероприятий.

Благотворительный концерт бардов Чукотки «Белый берег» состоится в актовом зале Окружного профильного лицея Анадыря в субботу, 21 июля, в 14 часов.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Чукотка
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