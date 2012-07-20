Благотворительный концерт бардов Чукотки состоится в Анадыре

- В результате стихийного бедствия погибли десятки, а без крова остались тысячи человек. По всей стране идет сбор денежных средств и гуманитарной помощи для пострадавших. Как губернатор округа, я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, и к каждому жителю Чукотки с просьбой помочь пострадавшим от наводнения. Чукотка и ее жители никогда не оставались в стороне и всегда приходили на помощь, - сказал Роман Копин.