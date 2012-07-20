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Posted 20 июля 2012, 06:21

Published 20 июля 2012, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Гражданин Таджикистана пытался дать взятку полицейскому на Сахалине

20 июля 2012, 06:21
Сюжет
Происшествие
Возбуждено уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственным отделом по городу Южно-Сахалинск в отношении 31-летнего гражданина Республики Таджикистана возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому.
15 июня инспектором ГИБДД на автодороге Южно-Сахалинск - Оха был остановлен автомобиль, за рулём которого находился мужчина. В ходе досмотра в салоне машины была обнаружена рыба лососевых пород без соответствующих документов общим весом 59 килограмм.
Для составления протокола об административном правонарушении водитель был препровожден сотрудником полиции в служебный автомобиль. Мужчина, желая избежать привлечения к ответственности, предложил инспектору деньги, которые положил в бардачок автомобиля. Но полицейский брать деньги отказался.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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