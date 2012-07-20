На фестивале морских охотников "Берингия" выступят спортсмены-экстремалы

Posted 20 июля 2012, 02:39
Published 20 июля 2012, 02:39
Modified 17 сентября 2022, 11:23
Updated 17 сентября 2022, 11:23
АНАДЫРЬ. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках ежегодного культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия», который будет проходить в ближайшие выходные – 21-22 июля, состоятся показательные выступления гидроциклистов из сообщества путешественников «Андреевский» города Сургута.
Спортсмены-экстремалы продемонстрируют виртуозную езду на водных мотоциклах и покатают детей по бухте. Также гидроциклисты предпримут попытку пройти вдоль побережья от Провидения до Уэлена, чтобы исследовать береговую линию. В ходе мониторинга планируется выявить безопасные места швартовки судов с целью развития круизного туризма на Чукотке.
Сургутское сообщество путешественников «Андреевский» было основано в 2007 году с целью популяризации экстремального туризма. За время существования спортсмены совершили ряд путешествий на гидроциклах. В числе последних – переход по маршруту река Енисей – река Обь, а также пересечение на водных мотоциклах озера Байкал.
Показательные выступления гидроциклистов на Чукотке состоится впервые – в рамках фестиваля морских охотников «Берингия». В этом году регате исполнится двадцать лет. Юбилейное мероприятие будет проходить в Провиденском районе, в селе Новое Чаплино.
В соревнованиях примут участие 12 команд Чукотского района и 3 команды Провиденского района.
На фестивальных площадках развернется культурно-развлекательная программа: выставка-ярмарка изделий прикладного искусства, концерт фольклорных ансамблей, конкурс хозяек яранги и полюбившаяся участниками фестиваля забава – перетягивание каната. Также все желающие смогут отведать блюда национальной кухни.
В качестве почетного гостя мероприятие посетит экс-президент Словакии Рудольф Шустер, который в последнее время проявляет особый интерес к арктическим территориям.