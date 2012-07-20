На фестивале морских охотников "Берингия" выступят спортсмены-экстремалы

Сургутское сообщество путешественников «Андреевский» было основано в 2007 году с целью популяризации экстремального туризма. За время существования спортсмены совершили ряд путешествий на гидроциклах. В числе последних – переход по маршруту река Енисей – река Обь, а также пересечение на водных мотоциклах озера Байкал.