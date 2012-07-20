vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2012, 02:39

Published 20 июля 2012, 02:39

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

На фестивале морских охотников "Берингия" выступят спортсмены-экстремалы

20 июля 2012, 02:39
Гидроциклисты из сообщества путешественников "Андреевский" города Сургута покажут свое искусство

АНАДЫРЬ. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках ежегодного культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия», который будет проходить в ближайшие выходные – 21-22 июля, состоятся показательные выступления гидроциклистов из сообщества путешественников «Андреевский» города Сургута.

Спортсмены-экстремалы продемонстрируют виртуозную езду на водных мотоциклах и покатают детей по бухте. Также гидроциклисты предпримут попытку пройти вдоль побережья от Провидения до Уэлена, чтобы исследовать береговую линию. В ходе мониторинга планируется выявить безопасные места швартовки судов с целью развития круизного туризма на Чукотке.

Сургутское сообщество путешественников «Андреевский» было основано в 2007 году с целью популяризации экстремального туризма. За время существования спортсмены совершили ряд путешествий на гидроциклах. В числе последних – переход по маршруту река Енисей – река Обь, а также пересечение на водных мотоциклах озера Байкал.

Показательные выступления гидроциклистов на Чукотке состоится впервые – в рамках фестиваля морских охотников «Берингия». В этом году регате исполнится двадцать лет. Юбилейное мероприятие будет проходить в Провиденском районе, в селе Новое Чаплино.

В соревнованиях примут участие 12 команд Чукотского района и 3 команды Провиденского района.

На фестивальных площадках развернется культурно-развлекательная программа: выставка-ярмарка изделий прикладного искусства, концерт фольклорных ансамблей, конкурс хозяек яранги и полюбившаяся участниками фестиваля забава – перетягивание каната. Также все желающие смогут отведать блюда национальной кухни.

В качестве почетного гостя мероприятие посетит экс-президент Словакии Рудольф Шустер, который в последнее время проявляет особый интерес к арктическим территориям.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика