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Posted 19 июля 2012, 23:05

Published 19 июля 2012, 23:05

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Приморские автолюбители гоняют "под градусом"

19 июля 2012, 23:05
Сюжет
Происшествие
Где это происходит чаще всего?

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Всероссийский интернет-опрос портала Работа@Mail.Ru показал, что 55% работников стараются понравиться своему боссу! При этом 80%, дабы добиться своего, стремятся работать лучше прежнего, 30% чаще улыбаются руководству, 23% пытаются всячески ему угодить, 11% уделяют больше внимания своей внешности, а 10% норовят почаще быть на виду.
Практически каждая третья женщина, которая задалась целью понравиться боссу, отметила, что изменила свой внешний вид! 25% представительниц прекрасного пола признались, что стали носить обтягивающую одежду, 14% перешли на короткие юбки, 7% – на полупрозрачные блузки, а 5% отдают предпочтение более выразительному макияжу.
Чаще всего желание понравится начальнику носит корыстный характер: 71% женщин и 57% мужчин таким образом хотят продвинуться по карьерной лестнице или получить прибавку к зарплате. Однако есть и такие, кто руководствуются другими причинам: так, 19% женщин и каждый третий мужчина сообщили, что шеф противоположного пола является для них объектом сексуального притяжения.
Для каждого четвертого опрошенного тесные связи с боссом – это в большей степени плюс (26%), чем минус. Говоря об основных достоинствах, работники отмечают, что любовные отношения с руководством могут принести неплохие дивиденды: регулярное повышение зарплаты (54%), стремительный карьерный рост (51%), а также привнесение в серую рабочую атмосферу толики романтики (46%). 44% респондентов уверены, что такой служебный роман позволит влиять на решения руководства, 26% привлекает возможность отлынивать от неинтересной работы, а 20% рассчитывают на удачное замужество.
Однако большинство опрошенных (45%) все-таки видят в отношениях с начальником больше недостатков, нежели достоинств. Многих пугает угроза стрессовых условий работы (72%) и увольнения (67%) в случае ссоры или разрыва, 50% боятся сплетен за своей спиной, а 30% считают, что работать рядом с любимым за стенкой – это психологически тяжело. Примерно четверть полагают, что связь с боссом породит зависть коллег, и это для них неприемлемо.

А.М.
Фото: http://autonews.rbc.ua/autonews/2108/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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