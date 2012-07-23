Анонсы и памятные даты 23 июля от РИА "Восток-Медиа"



23 июля – Международный олимпийский день. В этот день 1894 года был создан международный олимпийский комитет.

23 июля 1861 года, рано утром, в бухту Золотой Рог пришёл клипер «Абрек», на котором во Владивосток прибыл контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич. Всего три дня находился в посту военный губернатор Приморья (заметим, что Владивостоку в ту пору едва минул год), но увиденное его вполне удовлетворило, и он отправил рапорт управляющему министерством. В документе было отмечено, что Владивосток заметно обстроился, уже построены казарма, офицерский флигель, баня, мастерские, небольшой госпиталь и так далее.

23 июля 1900 года, по сообщению местной газеты «Дальний Восток», ввиду обильных дождей цены на овощи в Никольск-Уссурийске значительно упали. Рынок был прямо-таки завален дешёвой продукцией: огурцы, например, стоили 12 копеек за сотню. Параллельно овощным культурам снизились и цены на молокопродукты. Вот только мясо оставалось на одном уровне с Владивостоком. И сколько, вы думаете, стоил в то время фунт, т.е. 409 граммов? Всего-то 17 копеек.

23 июля 1920 года во Владивостоке отметил 25-летие своей творческой деятельности «отец русского футуризма» Давид Бурлюк. Пока поэт-художник не уехал в августе 1920 году в Японию, он устраивал на берегах Золотого Рога персональные выставки. Естественно, его посетителями был не простой люд Рабочей слободки, а друзья – поэты, которых судьба забросила на далекую окраину.

23 июля 1923 года на «Дальзаводе» прошли испытания трактора, предназначенного к отправке в Москву на сельскохозяйственную выставку. Трудились над этим чудом техники лучшие рабочие предприятия. Новый трактор был трёхколёсным, с керосиновым двигателем мощностью в 20 лошадиных сил, а общий вес машины составлял почти 120 пудов (пуд – 16 кг). Все детали трактора были изготовлены на заводе.

23 июля 1930 года на основании постановления ЦИКа и СНК СССР упразднялся Владивостокский округ. Владивосток, который до этого являлся административным центром сначала Приморской губернии, а затем Владивостокского округа, был выделен в непосредственное подчинение Далькрайисполкому. А в ноябре 1931 года к городу отошла часть Посьетского и Шкотовского районов, составившая пригородную 25-километровую зону.