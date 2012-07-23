Анонсы и памятные даты 23 июля от РИА "Восток-Медиа"

Posted 22 июля 2012, 20:15
Published 22 июля 2012, 20:15
Modified 17 сентября 2022, 11:23
Updated 17 сентября 2022, 11:23
ВЛАДИВОСТОК. 23 июля во Владивостоке стартует проект "Неделя экологического образования и просвещения", организованный эколого-ботаническим центром Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук" (БСИ ДВО РАН) при поддержке администрации Владивостока. В рамках Недели экологического образования и просвещения пройдут разнообразные мероприятия для людей всех возрастных категорий с использованием современных методик. Прежде всего мероприятия ориентированы на детей дошкольного возраста, школьников и студентов. Ведь именно в этом возрасте формируется личная мировоззренческая активность к изучению окружающей природы, происходит поиск адекватных практических путей взаимодействия с ней, закладываются основные качества личности.
ХАБАРОВСК. 23 июля в 12:00 на мосту через Амур состоится встреча участников автопробега «АТЭС - 2012» по туристическому маршруту «Великий чайный путь». Идея автопробега поддержана Федеральным агентством по туризму. Участники автопробега – видные политики, известные общественные деятели, известные люди региона, бизнесмены, мастера искусства, культуры, спорта, популярные артисты, представители СМИ.
ХАБАРОВСК. С 10:00 до 18:00 по ул. Шевченко, 3 (дом официальных приемов правительства края) пройдут двусторонние встречи в рамках саммита АТЭС по туризму.
ХАБАРОВСК. В 16:30 на площади у здания Хабаровского краевого дворца культуры и спорта «Русь» участники автопробега примут участие в танцевальном флеш-мобе. Присоединиться к мероприятию смогут все желающие.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. В связи с объемными ремонтными работами на сетях вводится ограничение холодного водоснабжения с 20:00 23 июля до 7:00 24 июля. Микрорайоны, попадающие под отключение: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19; укрупненные кварталы: 1, 2, 3; р-н «Владимировка»; р-н пр. Мира-ул. Сахалинской-ул. Крюкова-ул. Бумажной.
23 июля – Международный олимпийский день. В этот день 1894 года был создан международный олимпийский комитет.
23 июля 1861 года, рано утром, в бухту Золотой Рог пришёл клипер «Абрек», на котором во Владивосток прибыл контр-адмирал Пётр Васильевич Казакевич. Всего три дня находился в посту военный губернатор Приморья (заметим, что Владивостоку в ту пору едва минул год), но увиденное его вполне удовлетворило, и он отправил рапорт управляющему министерством. В документе было отмечено, что Владивосток заметно обстроился, уже построены казарма, офицерский флигель, баня, мастерские, небольшой госпиталь и так далее.
23 июля 1900 года, по сообщению местной газеты «Дальний Восток», ввиду обильных дождей цены на овощи в Никольск-Уссурийске значительно упали. Рынок был прямо-таки завален дешёвой продукцией: огурцы, например, стоили 12 копеек за сотню. Параллельно овощным культурам снизились и цены на молокопродукты. Вот только мясо оставалось на одном уровне с Владивостоком. И сколько, вы думаете, стоил в то время фунт, т.е. 409 граммов? Всего-то 17 копеек.
23 июля 1920 года во Владивостоке отметил 25-летие своей творческой деятельности «отец русского футуризма» Давид Бурлюк. Пока поэт-художник не уехал в августе 1920 году в Японию, он устраивал на берегах Золотого Рога персональные выставки. Естественно, его посетителями был не простой люд Рабочей слободки, а друзья – поэты, которых судьба забросила на далекую окраину.
23 июля 1923 года на «Дальзаводе» прошли испытания трактора, предназначенного к отправке в Москву на сельскохозяйственную выставку. Трудились над этим чудом техники лучшие рабочие предприятия. Новый трактор был трёхколёсным, с керосиновым двигателем мощностью в 20 лошадиных сил, а общий вес машины составлял почти 120 пудов (пуд – 16 кг). Все детали трактора были изготовлены на заводе.
23 июля 1930 года на основании постановления ЦИКа и СНК СССР упразднялся Владивостокский округ. Владивосток, который до этого являлся административным центром сначала Приморской губернии, а затем Владивостокского округа, был выделен в непосредственное подчинение Далькрайисполкому. А в ноябре 1931 года к городу отошла часть Посьетского и Шкотовского районов, составившая пригородную 25-километровую зону.
1687 - в Париж прибыло первое русское посольство.
1900 - открыто Парижское метро.
1903 -«Форд Мотор» продал свой первый автомобиль.
1979 - духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь.
1982 - принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.
2002 - ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.
Именинники: Александр, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.
А.М.
Фото: