Большие выборы пройдут на Камчатке 14 октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сразу девять избирательных кампаний пройдут на Камчатке 14 октября. Основные из них - это выборы в городскую Думу Петропавловска и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания края вместо Бориса Невзорова, ставшего членом Совета Федерации РФ, сообщила «Авторадио-Камчатка» председатель регионального избиркома Инга Иринина.

По её словам, жителям города необходимо обратить особое внимание на то, как будет проходить думская кампания. Впервые в этом году депутатов выберут по смешанной системе. «Из 32 депутатов 16 будут избираться по партийным спискам, а ещё 16 будут замещаться в результате избрания по 8 двухмандатным округам, которые будут размещаться на территории Петропавловска. Таким образом, в бюллетени жители города будут ставить две галочки. Думская кампания ещё важна и тем, что вновь избранные депутаты будут потом из своего состава выбирать главу Петропавловска», - сказала Иринина.

Она добавила, что также осенью голосование пройдёт и в ряде районов полуострова. Там будут выбирать глав населённых пунктов и депутатов местных собраний. Всего в крае будет избрано 9 глав муниципальных образований региона и 45 депутатов различных уровней, сообщило «Авторадио-Камчатка».