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Posted 23 июля 2012, 00:30

Published 23 июля 2012, 00:30

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Курилы дважды тряхнуло

23 июля 2012, 00:30
Землетрясения в населённых пунктах не ощущались

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По данным Геофизической службы РАН, в субботу, 21 июля, в 18.20 местного времени в 179 км южнее города Северо-Курильск Сахалинской области на глубине 40 км зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,9.
Через 12 минут в 139 км южнее г. Курильска зарегистрировано землетрясение на глубине 210 км с магнитудой 4,1.
Толчки в населённых пунктах не ощущались. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет, сообщила пресс-служба ДВРЦ МЧС России.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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