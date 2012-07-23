Курилы дважды тряхнуло

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По данным Геофизической службы РАН, в субботу, 21 июля, в 18.20 местного времени в 179 км южнее города Северо-Курильск Сахалинской области на глубине 40 км зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,9.

Через 12 минут в 139 км южнее г. Курильска зарегистрировано землетрясение на глубине 210 км с магнитудой 4,1.

Толчки в населённых пунктах не ощущались. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами нет, сообщила пресс-служба ДВРЦ МЧС России.