Медведев: ситуация с безопасностью на дорогах "беспрецедентна"

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию с безопасностью на российских дорогах «беспрецедентной», пишет ресурс www.auto.mail.ru.

«Цифры в этой сфере остаются у нас очень плохими. В прошлом году было зарегистрировано 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло почти 28 тысяч человек. Это беспрецедентная цифра», - сказал Медведев на заседании российского правительства.

При этом российский премьер даже затрудняется сопоставить российские данные со статистикой в других странах мира. «Для того, чтобы эти цифры менялись, надо не только изменить качество строительства дорог, модернизировать инфраструктуру и использовать высокие технологии, естественно, развивать систему медицинской помощи, в том числе и - медицинской помощи, которая оказывается в пределах так называемого «золотого часа», но и использовать технологические новшества, о которых мы сегодня будем говорить (расширение применения навигационных средств системы ГЛОНАСС)», - сказал глава правительства.