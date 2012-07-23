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Posted 22 июля 2012, 22:07

Published 22 июля 2012, 22:07

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Медведев: ситуация с безопасностью на дорогах "беспрецедентна"

22 июля 2012, 22:07
Российский премьер озадачен

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию с безопасностью на российских дорогах «беспрецедентной», пишет ресурс www.auto.mail.ru.
«Цифры в этой сфере остаются у нас очень плохими. В прошлом году было зарегистрировано 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло почти 28 тысяч человек. Это беспрецедентная цифра», - сказал Медведев на заседании российского правительства.
При этом российский премьер даже затрудняется сопоставить российские данные со статистикой в других странах мира. «Для того, чтобы эти цифры менялись, надо не только изменить качество строительства дорог, модернизировать инфраструктуру и использовать высокие технологии, естественно, развивать систему медицинской помощи, в том числе и - медицинской помощи, которая оказывается в пределах так называемого «золотого часа», но и использовать технологические новшества, о которых мы сегодня будем говорить (расширение применения навигационных средств системы ГЛОНАСС)», - сказал глава правительства.

А.М.
Фото: http://www.rusnovosti.ru/japan/167882/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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