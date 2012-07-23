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Posted 23 июля 2012, 04:45

Published 23 июля 2012, 04:45

Modified 17 сентября 2022, 11:22

Updated 17 сентября 2022, 11:22

На Дальний Восток России с официальным визитом прибывает министр туризма Малайзии

23 июля 2012, 04:45
Она принимает участие участие в министерском совещании по вопросам туризма в рамках председательства Российской Федерации в форуме АТЭС

ХАБАРОВСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровск с официальным визитом прибыла госпожа министр туризма Малайзии Дато Сери Доктор Анг Ен Ен для того, чтобы принять участие в Министерском совещании по вопросам туризма в рамках председательства Российской Федерации в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», которое проходит 23-24 июля.

Министерство туризма Малайзии крайне заинтересовано в укреплении туристических и культурных связей с Дальневосточным регионом. Об этом свидетельствуют регулярные визиты высших должностных лиц в регион. Напомним, что в прошлом году госпожа министр уже посещала Дальний Восток, где провела ряд встреч с представителями местной администрации, прессой и ведущими туроператорами, на которых обсуждались вопросы совместной деятельности, направленные на популяризацию туризма в Малайзию посредством промо-мероприятий.

Также в мае текущего года организация "Туризм Малайзии" приняла участие в Тихоокеанской международной туристской выставке (PITE 2012) во Владивостоке. Стенд туризма Малайзии был признан одним из лучших, а творческий коллектив, презентовавший традиционные малазийские танцы, был удостоен диплома организаторов выставки ООО «Дальэкспоцентр».

Кроме участия в официальных мероприятиях в рамках АТЭС, госпожа министр планирует провести официальный прием для представителей местной администрации, ведущих туроператоров и СМИ.

Визит госпожи министра туризма Малайзии будет способствовать развитию хороших отношений между Дальним Востоком России и Малайзией.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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