На Дальний Восток России с официальным визитом прибывает министр туризма Малайзии

Министерство туризма Малайзии крайне заинтересовано в укреплении туристических и культурных связей с Дальневосточным регионом. Об этом свидетельствуют регулярные визиты высших должностных лиц в регион. Напомним, что в прошлом году госпожа министр уже посещала Дальний Восток, где провела ряд встреч с представителями местной администрации, прессой и ведущими туроператорами, на которых обсуждались вопросы совместной деятельности, направленные на популяризацию туризма в Малайзию посредством промо-мероприятий.