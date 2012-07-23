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Posted 23 июля 2012, 01:05

Published 23 июля 2012, 01:05

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

На Камчатке определят лучшего работодателя

23 июля 2012, 01:05
Начался приём заявок на участие в конкурсе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Начался приём заявок от предприятий и организаций всех форм собственности на участие в конкурсе «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия занятости населения в Камчатском крае».
Участие в конкурсе могут принять работодатели, которые в течение прошлого года принимали на работу безработных граждан по направлению службы занятости.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству безработных граждан в Камчатском крае»;
2. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в Камчатском крае»;
3. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству инвалидов в Камчатском крае».
В состав конкурсной комиссии, которую возглавил заместитель председателя краевого правительства Валерий Карпенко, вошли руководители государственной инспекции труда в крае, представители профсоюзов, «Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки», «Союза женщин Камчатки».
Для участия в конкурсе в срок до 15 августа необходимо представить документы в агентство по занятости населения Камчатского края. Итоги конкурса будут подведены 30 сентября 2012 года.
Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе трудоустройства и специальных программ занятости агентства по телефону 42-77-95 или на страннице агентства на Интернет-портале правительства Камчатского края по адресу www.kamchatka.gov.ru, сообщила пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Экономика
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