На Камчатке определят лучшего работодателя

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Начался приём заявок от предприятий и организаций всех форм собственности на участие в конкурсе «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия занятости населения в Камчатском крае».

Участие в конкурсе могут принять работодатели, которые в течение прошлого года принимали на работу безработных граждан по направлению службы занятости.

Конкурс проводится по трем номинациям:

1. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству безработных граждан в Камчатском крае»;

2. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в Камчатском крае»;

3. «Лучший работодатель 2011 года в сфере оказания содействия трудоустройству инвалидов в Камчатском крае».

В состав конкурсной комиссии, которую возглавил заместитель председателя краевого правительства Валерий Карпенко, вошли руководители государственной инспекции труда в крае, представители профсоюзов, «Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки», «Союза женщин Камчатки».

Для участия в конкурсе в срок до 15 августа необходимо представить документы в агентство по занятости населения Камчатского края. Итоги конкурса будут подведены 30 сентября 2012 года.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе трудоустройства и специальных программ занятости агентства по телефону 42-77-95 или на страннице агентства на Интернет-портале правительства Камчатского края по адресу www.kamchatka.gov.ru, сообщила пресс-служба краевой администрации.