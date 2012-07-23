Приамурских школьников эвакуировали на вертолёте из-за паводка в Забайкалье

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - С 6 по 21 июля в Каларском районе Забайкальского края состоялся международный туристический фестиваль «Кодар-2012», в котором принимали участие две туристические группы школьников из города Тында Амурской области.

Но после окончания смены подростки не смогли вовремя вернуться домой. Из-за выпавших осадков поднялся уровень воды в реке Калакан.

22 июля вертолётом МИ-2, принадлежащим старателям артели Таксимо Республики Бурятия, участники фестиваля, в том числе и школьники из Тынды, были доставлены в Новую Чару Каларского района. Они были размещены в здании краеведческого музея, где им было предоставлено горячее питание и места отдыха.

Специально для школьников из Тынды был выделен вагон, который присоединении к составу поезда №236 сообщением Анапа - Тында. Сегодня ребята вернутся в родной город, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Фото rotor-international.net