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Posted 23 июля 2012, 01:58

Published 23 июля 2012, 01:58

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Приамурских школьников эвакуировали на вертолёте из-за паводка в Забайкалье

23 июля 2012, 01:58
Сюжет
Происшествие
Юные туристы сегодня прибудут в Тынду

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - С 6 по 21 июля в Каларском районе Забайкальского края состоялся международный туристический фестиваль «Кодар-2012», в котором принимали участие две туристические группы школьников из города Тында Амурской области.
Но после окончания смены подростки не смогли вовремя вернуться домой. Из-за выпавших осадков поднялся уровень воды в реке Калакан.
22 июля вертолётом МИ-2, принадлежащим старателям артели Таксимо Республики Бурятия, участники фестиваля, в том числе и школьники из Тынды, были доставлены в Новую Чару Каларского района. Они были размещены в здании краеведческого музея, где им было предоставлено горячее питание и места отдыха.
Специально для школьников из Тынды был выделен вагон, который присоединении к составу поезда №236 сообщением Анапа - Тында. Сегодня ребята вернутся в родной город, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
Фото rotor-international.net

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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