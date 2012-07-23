Техник-программист повесился в больнице на дверной ручке на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Камчатки проводится проверка обстоятельств гибели техника-программиста Вилючинской городской больницы.

По предварительным данным, вечером 20 июля в служебном помещении Вилючинской городской больницы обнаружено тело 52-летнего техника-программиста, работника медучреждения, который повесился на дверной ручке.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина.