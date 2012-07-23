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Posted 22 июля 2012, 23:23

Published 22 июля 2012, 23:23

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

Техник-программист повесился в больнице на дверной ручке на Камчатке

22 июля 2012, 23:23
Сюжет
Происшествие
По факту его гибели проводится доследственная проверка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами Камчатки проводится проверка обстоятельств гибели техника-программиста Вилючинской городской больницы.
По предварительным данным, вечером 20 июля в служебном помещении Вилючинской городской больницы обнаружено тело 52-летнего техника-программиста, работника медучреждения, который повесился на дверной ручке.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю Елена Ильина.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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