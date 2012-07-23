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Posted 22 июля 2012, 23:26

Published 22 июля 2012, 23:26

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

В Хабаровске угнали "Тойоту Гайя"

22 июля 2012, 23:26
Сюжет
Происшествие
Задержан 22-летний хабаровчанин

ХАБАРОВСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В минувшую субботу неизвестный преступник от дома по улице П. Морозова похитил автомобиль «Тойота Гайя», 1999 года выпуска.

За совершение преступления задержан 22-летний хабаровчанин. Молодой человек нигде не работает, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения – арест, сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

фото foto-toyota.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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