В Хабаровске угнали "Тойоту Гайя"

Posted 22 июля 2012, 23:26
Published 22 июля 2012, 23:26
Modified 17 сентября 2022, 11:23
Updated 17 сентября 2022, 11:23
ХАБАРОВСК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В минувшую субботу неизвестный преступник от дома по улице П. Морозова похитил автомобиль «Тойота Гайя», 1999 года выпуска.
За совершение преступления задержан 22-летний хабаровчанин. Молодой человек нигде не работает, в настоящее время в отношении него избрана мера пресечения – арест, сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
фото foto-toyota.ru