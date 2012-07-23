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Posted 23 июля 2012, 02:07

Published 23 июля 2012, 02:07

Modified 17 сентября 2022, 11:23

Updated 17 сентября 2022, 11:23

В лагере под Находкой, где произошло массовое отравление детей, опрашивают подозреваемых

23 июля 2012, 02:07
Сюжет
Происшествие
Уже опрошены руководитель лагеря, врач, вожатые и дети

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По сообщению руководителя Следственного отдела следственного управления СК по Находке Андрея Филиппова за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в детском лагере «Мечта» 22 июля было возбуждено уголовное дело (статья 236 часть 1 УК РФ).
В рамках следствия опрошены руководитель лагеря, врач, вожатые и дети. Взяты суточные пробы питания и воды, в том числе бутилированной. Проводятся все следственные мероприятия для установления виновных лиц в массовом отравлении детей.
На сегодняшний день из 28 госпитализированных 4 ребенка были выписаны, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Лагерь продолжает свою работу в штатном режиме.

Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

Фото с сайта http://mumandbubs.com/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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