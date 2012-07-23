В лагере под Находкой, где произошло массовое отравление детей, опрашивают подозреваемых

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По сообщению руководителя Следственного отдела следственного управления СК по Находке Андрея Филиппова за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в детском лагере «Мечта» 22 июля было возбуждено уголовное дело (статья 236 часть 1 УК РФ).

В рамках следствия опрошены руководитель лагеря, врач, вожатые и дети. Взяты суточные пробы питания и воды, в том числе бутилированной. Проводятся все следственные мероприятия для установления виновных лиц в массовом отравлении детей.

На сегодняшний день из 28 госпитализированных 4 ребенка были выписаны, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Лагерь продолжает свою работу в штатном режиме.