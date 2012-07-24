Губернатор Приморья провел прием граждан по личным вопросам

«Проект должен быть максимально комфортным для граждан. Построить виадук на станции «Весенняя» - одно из первых моих поручений, и я согласен с жителями, что он здесь необходим. Мы и в дальнейшем будем выделять средства из краевого бюджета на строительство надземных переходов, вопрос обеспечения безопасности приморцев для меня стоит на первом месте» - подчеркнул Владимир Миклушевский. Также на личный прием к губернатору пришел приморский блогер Антон Бедарев – один из активных участников обсуждения законопроекта о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям. 30 июля проект закона должен будет рассматриваться на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края во втором и третьем чтении. В настоящий момент, согласно проекту, систему распределения земельных участков определяют органы местного самоуправления. Антон Бедарев предложил рассмотреть возможность разработки на краевом уровне единой системы, чтобы сделать процедуру жеребьевки максимально прозрачной и открытой. Владимир Миклушевский поддержал инициативу, и дал соответствующее поручение профильным департаментам.