Губернатор Приморья провел прием граждан по личным вопросам

Posted 23 июля 2012, 23:18
Published 23 июля 2012, 23:18
Modified 17 сентября 2022, 11:22
Updated 17 сентября 2022, 11:22
ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел прием граждан по личным вопросам.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, к Владимиру Миклушевскому на прием пришла жительница Владивостока Елена Корякина. От имени жителей станции «Весенняя» она попросила губернатора пересмотреть проект строительства надземного перехода в районе автобусной остановки на федеральной трассе. Напомним, что с просьбой о возведении виадука в этом месте люди впервые обратились к губернатору в марте этого года.
Несмотря на то, что М-60 – дорога федерального значения, по решению Владимира Миклушевского средства на возведение виадука будут выделены из краевого бюджета. Надземный переход в районе станции «Весенняя» планируется построить до конца этого года. Как сообщили губернатору, жителям был представлен проект будущего виадука, однако, по мнению горожан, он будет не совсем удобен. Владимир Миклушевский дал поручение департаменту дорожного хозяйства Приморского края согласовать с жителями техническое решение.
«Проект должен быть максимально комфортным для граждан. Построить виадук на станции «Весенняя» - одно из первых моих поручений, и я согласен с жителями, что он здесь необходим. Мы и в дальнейшем будем выделять средства из краевого бюджета на строительство надземных переходов, вопрос обеспечения безопасности приморцев для меня стоит на первом месте» - подчеркнул Владимир Миклушевский. Также на личный прием к губернатору пришел приморский блогер Антон Бедарев – один из активных участников обсуждения законопроекта о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям. 30 июля проект закона должен будет рассматриваться на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края во втором и третьем чтении. В настоящий момент, согласно проекту, систему распределения земельных участков определяют органы местного самоуправления. Антон Бедарев предложил рассмотреть возможность разработки на краевом уровне единой системы, чтобы сделать процедуру жеребьевки максимально прозрачной и открытой. Владимир Миклушевский поддержал инициативу, и дал соответствующее поручение профильным департаментам.
Еще с одним «земельным» вопросом к губернатору обратились участники кооператива «Дальзавод». Из-за сложности в предоставлении необходимых документов процесс приватизации земельных участков затянулся на несколько лет. Владимир Миклушевский поручил департаменту земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства края провести совещание по этому вопросу и ускорить процесс предоставления земельных участков.
А.С.
Фото с сайта: http://fedpress.ru/news/bild/state_bild/gubernator-nameren-dogovoritsya-o-zemle-s-meriei-vladivostoka