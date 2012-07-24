Судостроителей Хабаровского края поздравили с профессиональным праздником

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ОАО «КнААПО» Александр Пекарш поздравил судостроителей с профессиональным праздником - Днем Военно-морского флота России, который отмечается 29 июля.

«На протяжении трех столетий российский Военно-морской флот выступает надежным гарантом незыблемости государственных рубежей и национальных интересов страны. Для Хабаровского края этот праздник имеет особое значение, ведь в нашем регионе расположены судостроительные заводы, где трудятся квалифицированные рабочие и специалисты, внесшие значительный вклад в создание отечественного флота.

Золотыми руками рабочих и техников, творческой мыслью конструкторов и технологов судостроительных заводов края созданы подводные лодки, боевые корабли и гражданские суда».

А. Пекарш отметил, что впереди у корабелов много созидательной работы, обеспечивающей сильный и надежный Российский флот первоклассной техникой.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей пожелал судостроителям производственных успехов, творческих открытий, бодрости духа и оптимизма.