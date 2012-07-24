vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2012, 05:08

Published 24 июля 2012, 05:08

Modified 17 сентября 2022, 11:22

Updated 17 сентября 2022, 11:22

Судостроителей Хабаровского края поздравили с профессиональным праздником

24 июля 2012, 05:08
К ним обратился руководитель регионального отделения Союза машиностроителей

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор ОАО «КнААПО» Александр Пекарш поздравил судостроителей с профессиональным праздником - Днем Военно-морского флота России, который отмечается 29 июля.
«На протяжении трех столетий российский Военно-морской флот выступает надежным гарантом незыблемости государственных рубежей и национальных интересов страны. Для Хабаровского края этот праздник имеет особое значение, ведь в нашем регионе расположены судостроительные заводы, где трудятся квалифицированные рабочие и специалисты, внесшие значительный вклад в создание отечественного флота.
Золотыми руками рабочих и техников, творческой мыслью конструкторов и технологов судостроительных заводов края созданы подводные лодки, боевые корабли и гражданские суда».
А. Пекарш отметил, что впереди у корабелов много созидательной работы, обеспечивающей сильный и надежный Российский флот первоклассной техникой.
Председатель регионального отделения Союза машиностроителей пожелал судостроителям производственных успехов, творческих открытий, бодрости духа и оптимизма.


ЛЗ

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика