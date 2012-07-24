За отсутствие системы ГЛОНАСС российские водители дорого заплатят

ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Правительство России будет сурово наказывать за отсутствие системы ГЛОНАСС. Так, уже с 1 июля 2013 года будет введен штраф для компаний, занимающихся перевозками пассажиров, а также опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, пишет ресурс www.auto.mail.ru.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, игнорировать выполнение требований об обязательном наличии спутниковой навигационной системы не стоит, поскольку менее чем через год начнут действовать штрафы, которые составят до 50 000 рублей. Данные требования пока не касаются легковых автомобилей и грузовиков частных лиц.

По предварительным оценкам, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS придется оснастить около 900 тысяч автобусов, 11 тысяч троллейбусов и 10 тысяч трамваев. Напомним, что Министерство транспорта России предлагает оснащать специальными записывающими устройствами пассажирские транспортные средства. «Черные ящики» будут работать на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС, а первые образцы таких приборов появятся уже в 2014 году. С 2015 наличие таких приборов хотят сделать обязательным на всех без исключения автомобилях.