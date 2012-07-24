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Posted 24 июля 2012, 02:35

Published 24 июля 2012, 02:35

Modified 17 сентября 2022, 11:22

Updated 17 сентября 2022, 11:22

Завершено следствие по делу о покушении на Владимира Путина

24 июля 2012, 02:35
Сюжет
Происшествие
Фигуранты признают свою вину

ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование громкого уголовного дела против чеченца Адама Осмаева, который подозревается в организации покушения на президента России Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
20 июля обвиняемые Адам Осмаев и его предполагаемый подельник гражданин Казахстана Илья Пьянзин начали знакомиться с материалами своего уголовного дела.
По мнению участников расследования, данная процедура не займет много времени, поскольку фигуранты дела признают свою вину, а большую часть собранных следствием доказательств фактически предоставили ему сами.

А.М.
Фото: http://www.newsdozor.ru/index.php?topic=50319.0

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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