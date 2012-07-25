Персонал Центральных электрических сетей противостоит лесным пожарам

Posted 25 июля 2012, 07:08
Published 25 июля 2012, 07:08
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ВЛАДИВОСТОК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Лето 2012 года для Центральных электрических сетей ОАО АК "Якутскэнерго" выдалось горячим. И это связано не только с высокой температурой воздуха, до + 35ºС, но и с лесными пожарами, возникновению которых жара только способствовала.
Так, целый месяц, с 16 июня по 15 июля, спасал от огня свои энергообъекты персонал Эльдиканского района электрических сетей. В п. Усть-Миль пожар очень близко подошел к ДЭС. Работники РЭСа вручную расчищали минерализованную полосу вокруг нее, чтобы огонь не перекинулся на резервуары с топливом и саму дизельную электростанцию. Также был установлен дополнительный насос для подачи воды из р. Алдан. Совместными усилиями жителей п. Усть-Миль, персонала ДЭС и специалистов МЧС лесной пожар вокруг поселка был потушен.
Больше всего досталось Эльдиканскому сетевому участку. С 14 по 16 июня в районе громыхали сухие грозы, которые натворили много бед. Очаги возгораний стали разрастаться с угрожающей быстротой. Первоначально во власти огненной стихии оказалась ВЛ-110 кВ "Эльдикан – Солнечный". Затем пожар подобрался к ВЛ-6 кВ "Кюпцы". Досталось и ВЛ-110 кВ "Сулгачи – Эльдикан". Все силы были брошены на тушение, но люди не поспевали за распространением пламени. Сухая ветреная погода "помогала" быстрому продвижению огненного фронта, который съедал на своем пути не только гектары тайги, но и опоры линий электропередачи. Для тушения использовались все возможные способы: окапывание опор трактором, прокладка минполос, встречные палы. Финалом борьбы со стихией стала схватка за поселок Новый Эльдикан и базу Эльдиканского РЭС, которые удалось отстоять. В итоге по ВЛ-110 кВ "Эльдикан – Солнечный" сгорело 12 П-образных, по ВЛ-6 кВ "Кюпцы" – 7 П-образных опор.
В настоящее время энергоснабжение горной зоны, питающейся от линии "Эльдикан – Солнечный", восстановлено по временной схеме. В дальнейшем сгоревшие опоры будут заменены на новые. На ВЛ-6 кВ "Кюпцы" ведутся восстановительные работы.
Главная задача сегодня – подать электроэнергию в п. Кюпцы по временной схеме. Замена сгоревших опор будет производиться в плановом порядке. С 11 июня в п. Кюпцы для подачи электричества населению и предприятиям в работу введена резервная ДЭС ОАО "Теплоэнергосервис". Топливо для нее выделено ОАО АК "Якутскэнерго".
Пожароопасная ситуация сложилась и в Томпонском улусе вокруг ВЛ-110 кВ Л-118 "Хандыга – Джебарики-Хая" и ВЛ-35 кВ "Хандыга – Крест-Хальджай". Но благодаря превентивным мерам крупных возгораний на высоковольтных линиях удалось избежать. Так, по ВЛ-35 кВ "Хандыга – Крест-Хальджай" проведена окопка 44 опор, с 17 июня по 1 июля организовывалось постоянное наблюдение и тушение возгораний на линиях.
В Таттинском улусе в связи с лесными пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации. Основной очаг возгорания – в местности Со5уй – грозил ВЛ-110 кВ Л-112 "Чурапча – Хандыга". С 11 июня персонал Таттинского РЭС, задействовав БМП, боролся за безопасность линии. Была проведена окопка 57 опор, организована минполоса в опасных районах, по сей день ведется постоянное наблюдение на ВЛ.
Степан Карпов, инженер ПТС Центральных электрических сетей
ОАО АК "Якутскэнерго"