Персонал Центральных электрических сетей противостоит лесным пожарам

Больше всего досталось Эльдиканскому сетевому участку. С 14 по 16 июня в районе громыхали сухие грозы, которые натворили много бед. Очаги возгораний стали разрастаться с угрожающей быстротой. Первоначально во власти огненной стихии оказалась ВЛ-110 кВ "Эльдикан – Солнечный". Затем пожар подобрался к ВЛ-6 кВ "Кюпцы". Досталось и ВЛ-110 кВ "Сулгачи – Эльдикан". Все силы были брошены на тушение, но люди не поспевали за распространением пламени. Сухая ветреная погода "помогала" быстрому продвижению огненного фронта, который съедал на своем пути не только гектары тайги, но и опоры линий электропередачи. Для тушения использовались все возможные способы: окапывание опор трактором, прокладка минполос, встречные палы. Финалом борьбы со стихией стала схватка за поселок Новый Эльдикан и базу Эльдиканского РЭС, которые удалось отстоять. В итоге по ВЛ-110 кВ "Эльдикан – Солнечный" сгорело 12 П-образных, по ВЛ-6 кВ "Кюпцы" – 7 П-образных опор.