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Posted 25 июля 2012, 03:56

Published 25 июля 2012, 03:56

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Сахалинские полицейские улетели на Кавказ

25 июля 2012, 03:56
Перед опасной командировкой их благословил епископ Тихон

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 25 июля из Южно-Сахалинска сводный отряд сахалинской полиции отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.
На взлётно-посадочной полосе аэропорта Южно-Сахалинска провожали сотрудников в полугодовую командировку близкие и родные, руководители УМВД России по Сахалинской области, члены Общественного совета при областном Управлении, председатель областной Думы Владимир Ефремов, заместитель губернатора региона Дмитрий Братыренко.
Обращаясь к личному составу, начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Владислав Белоцерковский отметил, что сахалинские полицейские с честью несут службу в Северо-Кавказском регионе уже на протяжении многих лет и достойно исполняют возложенные на них обязанности, оберегая покой мирных граждан.
Владыка Южно-Сахалинской и Курильской епархии Тихон в своем напутственном слове благословил, направляющийся на Кавказ отряд, и окропил бойцов святой водой. Накануне убывающие в командировку сотрудники полиции посетили храм Святителя Николая Чудотворца, где протоиерей отец Павел Алексеев отслужил молебен о воинстве.
Убывающим в командировку сотрудникам провожающие от всей души желали удачи и скорейшего возвращения домой, где их будут ждать семьи, коллеги и друзья, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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