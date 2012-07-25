Сахалинские полицейские улетели на Кавказ

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 25 июля из Южно-Сахалинска сводный отряд сахалинской полиции отправился в очередную служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

На взлётно-посадочной полосе аэропорта Южно-Сахалинска провожали сотрудников в полугодовую командировку близкие и родные, руководители УМВД России по Сахалинской области, члены Общественного совета при областном Управлении, председатель областной Думы Владимир Ефремов, заместитель губернатора региона Дмитрий Братыренко.

Обращаясь к личному составу, начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Владислав Белоцерковский отметил, что сахалинские полицейские с честью несут службу в Северо-Кавказском регионе уже на протяжении многих лет и достойно исполняют возложенные на них обязанности, оберегая покой мирных граждан.

Владыка Южно-Сахалинской и Курильской епархии Тихон в своем напутственном слове благословил, направляющийся на Кавказ отряд, и окропил бойцов святой водой. Накануне убывающие в командировку сотрудники полиции посетили храм Святителя Николая Чудотворца, где протоиерей отец Павел Алексеев отслужил молебен о воинстве.

Убывающим в командировку сотрудникам провожающие от всей души желали удачи и скорейшего возвращения домой, где их будут ждать семьи, коллеги и друзья, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.