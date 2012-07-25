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Posted 25 июля 2012, 02:37

Published 25 июля 2012, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Тихоокеанский флот готовится к Дню ВМФ

25 июля 2012, 02:37
Торжества пройдут в воинских частях и на кораблях

ВЛАДИВОСТОК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Командующий Тихоокеанским флотом контр-адмирал Сергей Авакянц утвердил программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота России. Они пройдут во всех местах дислокации флота, как в воинских частях, так и на кораблях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Во Владивостоке заканчивается подготовка назначенных сил и войск к военно-морскому параду.
Он начнется в 11.00, а затем торжества продолжатся театрализованным представлением «Ходили мы походами». Местом проведения станет акватория Амурского залива и Водная станция ТОФ.
Сценарий театрализованного представления в этом году составят более 20 фрагментов и эпизодов, рассказывающих о военно-морской истории России, сегодняшнем дне флота, по ходу сюжета будут продемонстрированы возможности флотского вооружения и боевой техники.
Зрители смогут оценить выучку противолодочников, катерников, минеров, морских пехотинцев, бойцов специального назначения, мастерство спортсменов и артистов творческих коллективов флота и города, воспитанников детских патриотических клубов.
Традиционными участниками шоу как всегда станут Нептун и его свита — двенадцатый год подряд его роль будет играть капитан 1 ранга Виктор Кравец.
Завершатся торжества праздничным фейерверком.

А.А.
Фото с сайта Министерства обороны РФ

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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