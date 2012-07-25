Все дети, отравившиеся в лагере под Находкой, выписаны из больницы

ВЛАДИВОСТОК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня из инфекционного отделения Находкинской городской больницы выписаны последние 11 детей, поступивших с отравлением из детского лагеря «Мечта», сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Только что мы получили результаты бак анализов. Они отрицательные, - сообщил главный врач Находкинской городской больницы Игорь Понетаев. – Это значит, что предварительный диагноз был правильным - заболевание у детей вызвала ротавирусная инфекция, возбудителем которой могли стать овощи. Все дети чувствуют себя отлично, оставлять их в больнице нет причин».

Напомним, всего в больницу из детского лагеря, расположенного в поселке Ливадия, было доставлено 26 детей в возрасте от 9 до 14 лет и 1 взрослый.

Специалисты Роспотребнадзора уже начали проводить контрольные закупки овощей у оптовых продавцов, в магазинах и на рынках региона.