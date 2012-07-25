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Posted 25 июля 2012, 04:00

Published 25 июля 2012, 04:00

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Все дети, отравившиеся в лагере под Находкой, выписаны из больницы

25 июля 2012, 04:00
Сегодня выписаны последние 11 детей

ВЛАДИВОСТОК. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня из инфекционного отделения Находкинской городской больницы выписаны последние 11 детей, поступивших с отравлением из детского лагеря «Мечта», сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Только что мы получили результаты бак анализов. Они отрицательные, - сообщил главный врач Находкинской городской больницы Игорь Понетаев. – Это значит, что предварительный диагноз был правильным - заболевание у детей вызвала ротавирусная инфекция, возбудителем которой могли стать овощи. Все дети чувствуют себя отлично, оставлять их в больнице нет причин».
Напомним, всего в больницу из детского лагеря, расположенного в поселке Ливадия, было доставлено 26 детей в возрасте от 9 до 14 лет и 1 взрослый.
Специалисты Роспотребнадзора уже начали проводить контрольные закупки овощей у оптовых продавцов, в магазинах и на рынках региона.

А.А.
Фото с сайта http://news.am/

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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