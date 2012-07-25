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Posted 24 июля 2012, 22:55

Published 24 июля 2012, 22:55

Modified 17 сентября 2022, 11:22

Updated 17 сентября 2022, 11:22

Житель Камчатки подозревается в сексуальном насилии над 7-летним мальчиком

24 июля 2012, 22:55
Сюжет
Происшествие
Его родная сестра утверждает, что аналогичное преступление он совершил в отношении племянника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 25 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего уроженца города Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.
По версии следствия, вечером 30 мая подозреваемый в квартире дома в Вилючинска совершил в отношении 7-летнего сына своих знакомых насильственные действия сексуального характера. О случившемся в правоохранительные органы сообщили родители мальчика.
Следственными органами также проверяются доводы родной сестры подозреваемого о возможном совершении последним аналогичного преступления в отношении её сына, племянника злоумышленника
Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Насильнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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