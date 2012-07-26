Дальневосточному региональному центру МЧС России исполняется 20 лет

ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 1 августа исполняется 20 лет со дня создания на Востоке России Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В честь юбилея 29 июля с 10.00 до 12.00 в Хабаровске на площади перед Спортивно-развлекательным комплексом «Платинум-Арена» для жителей краевой столицы и гостей города состоятся выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, показательные выступления кинологов, а также конкурсы для детей и взрослых. Кроме этого в рамках праздничной программы хабаровчан порадует различными музыкальными произведениями ВИА «Звезда надежда» главного управления МЧС России по Амурской области.

В этот же день, в 13 часов, в городском доме культуры для сотрудников хабаровских подразделений МЧС России состоится праздничный концерт. В торжественной обстановке руководством министерства лучшим сотрудникам «чрезвычайного» ведомства будут награждены ведомственными медалями и знаками. Также с юбилеем поздравят ветеранов системы МЧС России и вручат им памятные подарки.

На концерт также приглашены Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, губернатор края Вячеслав Шпорт, мэр города Александр Соколов и другие официальные лица.