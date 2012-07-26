vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля 2012, 03:10

Published 26 июля 2012, 03:10

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Филиппины расширяют сотрудничество с Владивостоком

26 июля 2012, 03:10
В перспективе – открытие судоходной линии и организация прямых авиарейсов в эту страну

ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Администрацию Владивостока с визитом вежливости посетила почетный консул Российской Федерации в Республике Филиппины Арми Лопез Гарсия. Ее сопровождал почётный консул Филиппин во Владивостоке Юрий Костюков.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, с ними встретились начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Владимир Сапрыкин и советник главы города Владимир Захаров. В ходе встречи рассматривались вопросы расширения сотрудничества городов Филиппин с Владивостоком.

В частности, Арми Лопез Гарсия интересовалась возможностью организации прямого авиарейса, а также открытия судоходной линии между столицей Приморья и Филиппинами. Являясь также президентом филиппино-российской бизнес-ассамблеи, она предложила реализовать ряд проектов в сфере торговли, туризма, культуры, студенческих обменов. Они приняты к рассмотрению представителями администрации Владивостока. В заключение встречи Арми Лопез Гарсия передала официальное письмо мэра филиппинского порта Себу Майкла Лопеса Рамо на имя главы Владивостока Игоря Пушкарёва, в котором содержится предложение об установлении побратимских отношений между городами.

А.С.

Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/press/2012/07/20120726_08.htm

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика