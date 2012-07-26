Филиппины расширяют сотрудничество с Владивостоком

В частности, Арми Лопез Гарсия интересовалась возможностью организации прямого авиарейса, а также открытия судоходной линии между столицей Приморья и Филиппинами. Являясь также президентом филиппино-российской бизнес-ассамблеи, она предложила реализовать ряд проектов в сфере торговли, туризма, культуры, студенческих обменов. Они приняты к рассмотрению представителями администрации Владивостока. В заключение встречи Арми Лопез Гарсия передала официальное письмо мэра филиппинского порта Себу Майкла Лопеса Рамо на имя главы Владивостока Игоря Пушкарёва, в котором содержится предложение об установлении побратимских отношений между городами.