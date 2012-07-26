Филиппины расширяют сотрудничество с Владивостоком

Posted 26 июля 2012, 03:10
Published 26 июля 2012, 03:10
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Администрацию Владивостока с визитом вежливости посетила почетный консул Российской Федерации в Республике Филиппины Арми Лопез Гарсия. Ее сопровождал почётный консул Филиппин во Владивостоке Юрий Костюков.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, с ними встретились начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Владимир Сапрыкин и советник главы города Владимир Захаров. В ходе встречи рассматривались вопросы расширения сотрудничества городов Филиппин с Владивостоком.
В частности, Арми Лопез Гарсия интересовалась возможностью организации прямого авиарейса, а также открытия судоходной линии между столицей Приморья и Филиппинами. Являясь также президентом филиппино-российской бизнес-ассамблеи, она предложила реализовать ряд проектов в сфере торговли, туризма, культуры, студенческих обменов. Они приняты к рассмотрению представителями администрации Владивостока. В заключение встречи Арми Лопез Гарсия передала официальное письмо мэра филиппинского порта Себу Майкла Лопеса Рамо на имя главы Владивостока Игоря Пушкарёва, в котором содержится предложение об установлении побратимских отношений между городами.
А.С.
Фото с сайта: http://www.vlc.ru/news/press/2012/07/20120726_08.htm