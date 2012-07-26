МТС и "ВымпелКом" в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве совместно построили более 2 800 км ВОЛС

«Партнерство операторов на всех этапах сооружения и развития инфраструктуры позволяет нам не только ускорить сроки модернизации сетей и запуска инновационных услуг для абонентов, но и снизить капитальные и инвестиционные затраты, сократить срок реализации и окупаемости таких проектов как минимум вдвое, – отметил вице-президент ОАО «МТС» по технике Андрей Ушацкий. – С учетом масштаба сетевой инфраструктуры, которую уже создали операторы, одним из важнейших направлений деятельности является также экономия операционных затрат на эксплуатацию мобильных и транспортных сетей. И соглашение МТС и «ВымпелКом» является уникальным с точки зрения работы в этом направлении – по нашим оценкам, совместные закупки сервисов по обслуживанию и ремонту сетей в рамках данного проекта позволят МТС в перспективе трех лет получить экономию 20%».