МТС и "ВымпелКом" в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве совместно построили более 2 800 км ВОЛС

Posted 25 июля 2012, 23:32
Published 25 июля 2012, 23:32
Modified 17 сентября 2022, 11:21
Updated 17 сентября 2022, 11:21
ВАЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвели первые итоги совместного развития сетей в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве по строительству и использованию инфраструктуры для предоставления услуг связи. Общая протяженность совместно построенных и используемых участков волоконно-оптических сетей составила 2 851 км.
Первым проектом в рамках меморандума МТС и «ВымпелКом» стало совместное строительство в 2011-2012 годах волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для модернизации инфраструктуры сетей высокоскоростной передачи данных (3G/LTE). До конца 2012 года операторы планируют реализовать обмен и совместное строительство участков ВОЛС по всей России общей протяженностью порядка 10 670 км.
Важным направлением стратегического сотрудничества операторов стало совместное развитие сетей сотовой связи – в 2011 году компании совместно разместили оборудование на 433 башнях, что позволило значительно увеличить покрытие сетей 3G в географически удаленных регионах. МТС и «ВымпелКом» также осуществляют совместное техническое обслуживание и ремонт оборудования систем кондиционирования и вентиляции объектов связи в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, в остальных регионах завершается выбор поставщиков услуг.
«Партнерство операторов на всех этапах сооружения и развития инфраструктуры позволяет нам не только ускорить сроки модернизации сетей и запуска инновационных услуг для абонентов, но и снизить капитальные и инвестиционные затраты, сократить срок реализации и окупаемости таких проектов как минимум вдвое, – отметил вице-президент ОАО «МТС» по технике Андрей Ушацкий. – С учетом масштаба сетевой инфраструктуры, которую уже создали операторы, одним из важнейших направлений деятельности является также экономия операционных затрат на эксплуатацию мобильных и транспортных сетей. И соглашение МТС и «ВымпелКом» является уникальным с точки зрения работы в этом направлении – по нашим оценкам, совместные закупки сервисов по обслуживанию и ремонту сетей в рамках данного проекта позволят МТС в перспективе трех лет получить экономию 20%».
«Мы считаем инфраструктурное партнерство крайне разумным и своевременным подходом, выгоды которого очевидны как для всех участников рынка, так и для конечного потребителя. Современный этап развития телеком-отрасли, который определяется постоянно растущим спросом на услуги передачи данных, требует существенных инвестиций и новых принципов управления сетями. Кооперация операторов позволит более эффективно и быстро строить сеть, существенно снижать издержки, при этом расширяется география и повышается качество предоставляемых продуктов и услуг по передаче данных, от чего в конечном итоге, выигрывают абоненты. Такая форма взаимодействия позволяет получить до 50% экономии расходов на новое строительство», – комментирует вице-президент по работе с регионами ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Лапицкий.
Общая протяженность магистральных сетей МТС к 2012 году составит 130 000 км с пропускной способностью до 400 Гбит/c.
Общая протяженность магистральных сетей «ВымпелКом» на конец 1 квартала 2012 года составила 120 000 км (без учета более 40 000 км опорной местной сети). Ёмкость «большого европейского кольца» достигла 440 Гбит. До конца 2012 года протяженность планируется увеличить на 64,8%.