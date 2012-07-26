Полиция Владивостока – о парковках, штрафстоянках и эвакуаторах

ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Начальник полиции УМВД Владивостока Александр Бабакин разъяснил ситуацию, сложившуюся с авто-парковками города, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городского УМВД.

Уже давно во Владивостоке сложилась неоднозначная ситуация с эвакуацией автомобилей. Граждан бросивших свои авто в месте, где запрещена парковка, возмущали то действия сотрудников ГАИ, то самих эвакуаторщиков. То и дело со всех сторон были слышны высказываняи о коррупции, о незаконных действиях сотрудников специализированных стоянок.

1 июля этого года вступили в силу изменения в Административный кодекс РФ, внесенные Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации которого думой Приморского края принят закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае». Благодаря этому закону, стало наконец ясно, кто и за что отвечает.

Начальник УМВД России по Владивостоку Александр Бабакин заявил: «В настоящий момент УМВД России по Владивостоку проводит конкурс среди специализированных стоянок. Будет заключен договор на безвозмездной основе об эвакуации транспортного средства, его хранении и перемещении с закреплением должностного лица. Мы приглашаем всех желающих для участия в нем. Подавайте заявки на свое участие, мы обязательно их рассмотрим. Требования к специализированным штраф стоянкам довольно просты: они доходчиво прописаны в принятом краевом законе, с ним можно ознакомиться в «Российской газете» за 16 июля этого года.

Надеемся, что, когда будет определена компания, которой передадут все полномочия в соответствии с законом, претензий к органам внутренних дел больше не будет. Ведь в кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях четко прописано: «Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства, возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства».

Парковки в городе – очень важная и острая тема, как для автовладельцев, так и для полицейских. Жители города должны сознательнее относиться к выбору свободного места для своей машины. Нельзя бросать автомобиль где вздумается, тем более – на автобусных остановках, парковать их во втором ряду, посреди проезжей части, ведь к сожалению, зачастую движение на дорогах нашего города и без того затруднено».

Всю подробную информацию о проведении конкурса УМВД России по Владивостоку можно узнать по телефону: 2-655-020.