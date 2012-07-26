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Posted 26 июля 2012, 03:06

Published 26 июля 2012, 03:06

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В Хабаровском крае резко ухудшится погода

26 июля 2012, 03:06
Населению рекомендуют сидеть по домам

ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА – По информации Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 27 по 28 июля в центральных и южных районах края (Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольск, Комсомольский, Солнечный, Ванинский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Николаевский, им. Полины Осипенко, Ульчский) ожидается дождь, местами сильный.

Возможны ограничения в работе авиационного транспорта, разлив малых рек с подтоплением населенных пунктов, подмыв опор ЛЭП, линий связи, мостов, ухудшение качества дорожного покрытия и видимости на дорогах.

Такжев последующие двое-троесуток возможно повыситсяуровеньрек на 0,5-1,5 м с подтоплением пониженных участков местности из-за неисправностей и замусоривания ливневых стоков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главам районов рекомендовано принять комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий.

Жителей края просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, соблюдать меры личной безопасности, не покидать пределы населенных пунктов и соблюдать правила дорожного движения.

фото www.proza.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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