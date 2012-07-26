В Хабаровском крае резко ухудшится погода

ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА – По информации Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 27 по 28 июля в центральных и южных районах края (Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольск, Комсомольский, Солнечный, Ванинский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Николаевский, им. Полины Осипенко, Ульчский) ожидается дождь, местами сильный.