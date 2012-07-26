В первом полугодии производство пищевой продукции в Комсомольске увеличилось на 12%

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В первом полугодии предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства Комсомольска-на-Амуре стабильно обеспечивали потребительский рынок города продовольственной продукцией.

Валовое производство пищевой продукции увеличилось в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличили и сохранили объемы производства пищевой продукции: ОАО «Дакгомз» - 111%, ООО «Комсомольский мясокомбинат» - 109 %, ОАО «Дальпиво» - 134%, ОАО «Птицефабрика Комсомольская» - 123 %, ОАО «Хлебозавод № 1» - 101%.

Увеличились и объёмы производства продукции сельского хозяйства. Оценочно рост составил 21% к соответствующему периоду 2011 года.

Растущее производство сельскохозяйственной и пищевой продукции местными производителями, а также предложения товаров зарубежных производителей и отечественных производителей из других регионов страны позволили сохранить на потребительском рынке города высокую насыщенность продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью соответствует спросу населения, отметили в пресс-службе администрации города.