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Posted 25 июля 2012, 23:26

Published 25 июля 2012, 23:26

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

В первом полугодии производство пищевой продукции в Комсомольске увеличилось на 12%

25 июля 2012, 23:26
Объемы продукции сельского хозяйства выросли на 21%

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В первом полугодии предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства Комсомольска-на-Амуре стабильно обеспечивали потребительский рынок города продовольственной продукцией.
Валовое производство пищевой продукции увеличилось в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличили и сохранили объемы производства пищевой продукции: ОАО «Дакгомз» - 111%, ООО «Комсомольский мясокомбинат» - 109 %, ОАО «Дальпиво» - 134%, ОАО «Птицефабрика Комсомольская» - 123 %, ОАО «Хлебозавод № 1» - 101%.
Увеличились и объёмы производства продукции сельского хозяйства. Оценочно рост составил 21% к соответствующему периоду 2011 года.
Растущее производство сельскохозяйственной и пищевой продукции местными производителями, а также предложения товаров зарубежных производителей и отечественных производителей из других регионов страны позволили сохранить на потребительском рынке города высокую насыщенность продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью соответствует спросу населения, отметили в пресс-службе администрации города.

ЛЗ

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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