Воспитанников амурских детдомов учат выживать

Изучать как местную, так и мировую географию опытным путем на первых играх с ориентированием в лесу приходилось почти всем – в 4 смешанных командах далеко не каждый знал столицу Швеции или родину дымковских игрушек. Зато все достаточно умело кипятили чай и ставили палатки, причем, как говорят организаторы, еще сутки назад ситуация была совсем иной.