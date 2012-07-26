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Posted 26 июля 2012, 02:06

Published 26 июля 2012, 02:06

Modified 17 сентября 2022, 11:21

Updated 17 сентября 2022, 11:21

Воспитанников амурских детдомов учат выживать

26 июля 2012, 02:06
Спасатели организовали своеобразные курсы таежников

БЛАГОВЕЩЕНСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Бег по пересеченной местности, спасение утопающих, помощь пострадавшим в лесу. Проверку на выживаемость в тайге устроили в Константиновске бывшим воспитанникам детских домов и местной молодежи.

Изучать как местную, так и мировую географию опытным путем на первых играх с ориентированием в лесу приходилось почти всем – в 4 смешанных командах далеко не каждый знал столицу Швеции или родину дымковских игрушек. Зато все достаточно умело кипятили чай и ставили палатки, причем, как говорят организаторы, еще сутки назад ситуация была совсем иной.

«Сначала это было воспринято в штыки, но инструктор с ними поработал, и сегодня хорошие впечатления у ребят», – поясняет заместитель по воспитательной работе сельскохозяйственного профессионального лицея с. Константиновка Татьяна Русакевич.

Провести лето таким способом многие выпускники детских домов договорились заранее, настраиваясь как минимум на что-то интересное, остальные же приехали сюда от нечего делать. Но результаты превзошли ожидания всех ребят.

«Воспитатели дают добро посидеть, на гитаре поиграть допоздна, – рассказывает учащийся ПУ г. Свободный Александр Сыпало. – В лагерях, где несовершеннолетние находятся, конечно же, этого нет».

«Палатку ставить научили меня, ориентироваться по компасу, заготавливать дрова», – отмечает капитан команды с. Константиновка Виктория Петренко.

Как признались сами участники, для них это уже совсем не детские забавы. Некоторые собираются обзаводиться семьями, начинать самостоятельную жизнь, поэтому умение ориентироваться, выживать в сложной обстановке и спасать других пойдут им на пользу.

«Многие люди не знают, как жить в тайге, выживать в тайге, – говорит руководитель благовещенского филиала, заместитель директора Хабаровской региональной поисково-спасательной базы Алексей Севостьянов. – Мои познания как спасателя и их желание быть в местах красивых соединились в такую идею».

На следующий год организаторы планируют провести подобные соревнования для большего количества детдомовцев, а уже в сентябре учиться у спасателей ориентироваться на местности будут ребята из соседних деревень.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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