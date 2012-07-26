За нарушения правил благоустройства штрафы в Хабаровском крае могут вырасти в разы

ХАБАРОВСК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края в первом чтении был принят проект закона «О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях». Его внесли в порядке реализации права законодательной инициативы депутаты Хабаровской городской думы. Проект направлен на усилении административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц за административные правонарушения в сфере благоустройства и предлагает значительное увеличение штрафных санкций, говорится в сообщении пресс-службы Законодательной думы края.

Сейчас за несоблюдение правил благоустройства в городах и поселках края граждане наказываются штрафом в размере от 500 до 2 тыс. рублей, должностные лица – от 2 до 5 тысяч, организации и предприятия – от 5 до 10 тыс. рублей. Депутаты Думы города Хабаровска предлагают штрафы увеличить: для граждан – до 3 тыс. рублей, за повторные нарушения – до 5 тысяч; для должностных лиц максимальные штрафы составят 15 тысяч, а для предприятий – до 100 тыс. рублей.

Представляющий законопроект начальник управления административно-технического контроля администрации города Хабаровска Александр Якимов привел такой пример: «Штраф должен останавливать потенциального нарушителя. Сейчас не останавливает. Например, для уборки снега или мусора необходимо заказать «КамАЗ» для вывоза, стоимость его аренды составит 15 тысяч рублей. А штраф для предпринимателя, который не вывез снег или мусор, – 2 тысячи! Конечно, ему выгодней заплатить штраф и ничего не делать. И если его привлекут к административной ответственности повторно, штраф будет равен 5 тысячам. Мы считаем, что невыполнение обязанностей по содержанию в надлежащем порядке своих территорий должно быть серьезным ударом по бизнесу нарушителя».

Александр Якимов поделился еще одной проблемой: согласно закону можно взять на работу 18 штатных контролеров, этого количества не хватает, чтобы справиться с регистрацией всех административных нарушений в сфере благоустройства в городе. На что депутат Михаил Заиченко предложил свой выход из положения: «Может, следует служащему заполнять не 10 протоколов в сутки, а 100, и получать процент от количества оформленных протоколов? Как-то заинтересовать его…».

«Муниципальный служащий по закону не имеет права работать сдельно. И не сможет 100 протоколов составить по определению. Он же не работает, как пост ГИБДД, не останавливает проезжающий транспорт, а ищет нарушения «своими ногами» или основывается на заявлениях граждан – кто-то увидел, пожаловался нам, даже снял на сотовый телефон номер машины, из которой, допустим, выбросили мусор в неустановленном месте. Мы должны найти нарушителя, заставить его ликвидировать свое же нарушение и заплатить штраф», – ответил на предложение депутата представитель городской администрации.

За принятие законопроекта в первом чтении депутаты проголосовали единогласно.